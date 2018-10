Cospedal recibió al comisario Villarejo en su despacho de Génova para hablar de la Gürtel

0

Redacción 30/10/2018 08:47 h

El marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, organizó un encuentro entre su mujer, que entonces ocupaba el cargo de secretaria general del Partido Popular, y el excomisario Villarejo para hablar de la Gürtel y la implicación del partido en la trama corrupta, en julio del 2009, una reunión que se celebró en el mismo despacho de la política, en la madrileña calle Génova, pero un momento en el que la sede del Partido Popular estaba prácticamente vacía debido a las vacaciones de verano.

El portal Moncloa.com ha informado de este encuentro y, según afirma, Cospedal se encargó «de que el comisario entrara de la manera más secreta posible en el edificio, en un coche oficial del PP y directamente acompañado por su personal privado a su despacho», que estaba ubicado en la séptima plante del edificio.

Durante el encuentro, ambos interlocutores insisten en varias ocasiones en la importancia de que el encuentro no salga a la luz (aunque, como ya se sabe ahora, el excomisario estaba grabando la conversación): «No debe saberse (el encuentro) Que yo soy la primera que a mí también se me vendría abajo, sería absurdo», dice en un momento dado la dirigente del PP. Además, destaca el hecho de que el edificio está prácticamente vacío: «Como estamos con el horario de verano y esta planta está en obras, pues aquí no hay nadie. Aquí estamos solo Mariano (Rajoy) y yo, y ahora no está, o sea que no hay nadie», según quedó registrado en las grabaciones.

Las noticias sobre este nuevo encuentro llegan justo después de que ayer la propia Cospedal restara valor a las conversaciones mantenidas por su esposo y el excomisario Villarejo sobre casos judiciales vinculados al PP porque «no cambiaron nada» de lo que sucedió con estos asuntos. Ayer se conoció que López del Hierro utilizó presuntamente a Villarejo para conseguir información privilegiada de investigaciones contra la corrupción que afectaban al PP y evitar que otras causas prosperaran.

Según estas publicaciones, recogidas por Europa Press, grabaciones realizadas por el presunto cerebro de la operación Tándem, a las que han tenido acceso, revelan que López del Hierro habría actuado presuntamente como intermediario entre Génova y el comisario, y que este colaboró para torpedear las pesquisas de los casos Gürtel, Brugal y Umbra, que apuntaban de lleno a altos cargos populares.