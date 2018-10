La madre de las dos niñas asesinadas por su expareja en Castellón advierte que denunciará a la Administración

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

26/10/2018 19:38 h

Itziar Prats ha roto su silencio. Un mes después de que Nerea, de seis años, y Martina, de tres, fueran asesinadas a manos de su padre en Castellón, la madre de las dos pequeñas ha roto su silencio. Lo ha hecho a través de una carta que este viernes ha leído su portavoz y primo, Gabriel Rubio. Según recoge Europa Press, Itziar Prats ha advertido que exigirá a las Administraciones que asuman las «responsabilidades en las que han incurrido» y de que, si no lo hacen voluntariamente, acudirá a los tribunales. Lo tiene claro. El sistema «ha fallado» en su protección y en la de las dos pequeñas. «No encontré amparo. Ya es tarde para mí. Es tarde, sobre todo, para Nerea y Martina, irremediablemente», son las terribles palabras con las que Itziar ha ilustrado el sufrimiento de estas últimas semanas.

«El sistema ha fallado, todos lo reconocen, pero ninguna Administración asume las consecuencias», relata la carta de Itziar, en la que además se recuerdan los «fallos» que se dieron en este caso en el que, entre otras cosas, la juez especializada rechazó la orden de protección que Itziar Prats solicitó para ella y sus hijas ante las amenazas de muerte de su agresor y padre de las menores.

En el comunicado, la mujer relata además cómo su expareja, que acabó asesinando a las pequeñas durante el régimen de visitas para suicidarse después, no había aceptado la separación y había comenzado a mostrar actitudes muy violentas. Asegura Itziar Prats que desde el mes de junio del año pasado su expareja comenzó a amenazarla con matar a sus hijas mientras estaban en proceso de divorcio: «Él nunca admitió nuestra separación y menos que la decisión de hacerlo fuera mía». Fue en ese momento, según la carta, cuando «empezó a llenarse de ocio y a tener actitudes violentas». «Nerea me contó un día que estando solo con ellas [su padre] rompió a golpes el carrito de Martina mientras ella protegía a su hermana en el pasillo de casa», remarca en el comunicado. Itziar empezó a «tener miedo real por sus hijas» y «un gran estado de ansiedad» que le impedía dormir cuando ellas pernoctaban con él.

Ante esos episodios de violencia, la mujer explica que decidió acudir al médico de familia que sí le creyó desde un primer momento, y puso los hechos en conocimiento del juzgado, donde se abrieron unas diligencias. Además, su abogado le recomendó que grabara las conversaciones con él y, así, llegó a obtener una «grabación en la que se mostraba muy violento». «Decía entre otras cosas que me preparara porque me iba a quitar lo que yo más quería». Estas palabras fueron suficiente razón para que Itziar acudiera a interponer una denuncia.

La víctima explica en su comunicado todos los pasos que tuvo que dar a continuación para poder obtener protección. En un primer momento, el fiscal no pidió medidas, oponiéndose a su abogado, que las reclamó para ella y sus hijas. Además, la jueza del Juzgado de Violencia de Castellón desestimó la orden de protección solicitada; una denegación que recurrió sin obtener el apoyo del fiscal en su recurso. Finalmente, dicho recurso fue desestimado nuevamente por la jueza.

«Yo necesité protección, acudí a las instituciones con respeto a todas las normas, con las actuaciones y protocolos que el sistema facilita, los que deben seguirse sin actuar por los propios medios, pero no funcionaron», lamenta. Itziar aprovecha sus palabras para hacer un llamamiento para luchar contra la violencia de género y no justificarla: «Quien estos actos justifique, en público o privado, es cómplice del maltratador. La violencia de género ha de ser condenada por toda la sociedad sin paliativos siempre»,

Itziar pide dejar de buscar justificaciones para poder «erradicar el horror» de la violencia machista, al tiempo que sostiene que «quien mata a sus hijas y luego se suicida no es un pobre hombre, es un cobarde».

«Las amenazas se cumplieron de la forma más cruel»

«Pasaron varios meses hasta el fatídico día 25 de septiembre pasado, en el que esas amenazas se cumplieron de la manera más cruel y cobarde -sentencia- Unos dicen que es el acto de un enfermo mental. Otros dicen que la enfermedad se llama machismo. No soy yo quien tenga que ponerle la etiqueta a mi dolor», subrayado.

Tras este relato de los hechos, Itziar incide en que «el sistema ha fallado»: «Mi vida es de servicio a los demás pero cuando yo he pedido socorro no he recibido ayuda», agrega la mujer que es educadora social en un centro de menores.

Insiste también en la necesidad de hacer algo para disminuir la «fatídica» de víctimas mortales relacionadas con violencia machista. Para ello, destaca la importancia de educar en igualdad; dotar a los juzgados de los medios suficientes para evaluar cada caso de manera individualizada; de la puesta en marcha de medios de seguimiento, tratamiento y reeducación de los maltratador; y de que las distintas instituciones y servicios con competencia en violencia de género se coordinen entre sí «de forma efectiva».