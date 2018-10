Casado se reafirma en que Sánchez es «responsable» del golpe secesionista

0

La Voz de Galicia

Madrid / La Voz 26/10/2018

El grado de tensión política que hace cinco meses condujo a que por primera vez en democracia triunfara una moción de censura no ha disminuido. Al contrario. Va en aumento. Lejos de apaciguar el clima parlamentario, el desalojo de la Moncloa de Mariano Rajoy, cuya figura provocaba un fuerte rechazo en el resto de fuerzas, ha dado paso a una situación de máxima crispación, que tuvo su punto culminante el pasado miércoles, cuando el líder del PP, Pablo Casado, acusó al presidente del Gobierno de ser «partícipe y responsable» del golpe independentista. La airada reacción de Sánchez no ha hecho mella en el presidente popular, que no rehúye el escenario de máxima confrontación y ayer se reafirmó en sus ataques, ni en su partido, que cerró filas con él.

El Gobierno recuerda el 23F

Aunque sin utilizar ya el término «partícipe», Casado insistió en que Sánchez es «responsable» del «golpe» de los independentistas por «no tomar medidas» para pararlos. «El Gobierno tiene la piel muy fina para la oposición que le dice que actúe en Cataluña o será responsable de lo que pasa allí, y, sin embargo, no dice que vayan a romper con Torra porque ha amenazado al Estado, o con Otegi por pedir acercamiento de presos etarras a cárceles vascas», señaló, en referencia al anuncio de Sánchez de que rompía relaciones con el PP. Como prueba de que no rehúye ese debate, la próxima sesión de control formulará esta pregunta al presidente: «¿Tiene previsto romper el Gobierno la relación con los partidos secesionistas?».

Destacados dirigentes populares respaldaron a Casado frente a los ataques del Gobierno. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, acusó a Sánchez de «sobreactuar» en su reacción a las palabras del líder popular. Aunque dejó claro que en el PP saben que «el señor Sánchez no es ningún golpista», precisó que también saben que es presidente del Gobierno «porque lo apoyan partidos secesionistas» que «han dado un golpe al Estado saltándose la Constitución y el Estatuto».

Aunque desde Moncloa precisaron que Sánchez rompe relaciones con Casado, no con el PP, el Gobierno y el PSOE se encuentran también cómodos en ese clima de tensión, «Hay cosas que no se pueden pasar», señaló la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para quien el Ejecutivo no puede aceptar este tipo de afirmaciones, sobre todo por la «cruenta» historia de golpismo en España. Y desde el PSOE, la vicesecretaria general y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, consideró «inasumible» que se hagan esas declaraciones «en una sede que es el templo de la democracia» y donde, según dijo, aún pueden verse «las balas de Tejero» tras el intento de golpe de Estado del 23F de 1981.

La Fiscalía pide que se archive la querella de Vox por la tesis doctoral del presidente

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado que se archive la querella de Vox contra el presidente del Gobierno por los delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa y tráfico de influencias, supuestamente cometidos en la elaboración de su tesis doctoral.

El teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, afirma que Vox se limita a reproducir una información periodística sin concretar los simples datos que un periódico le proporciona. La Fiscalía recuerda la profusa y reiterativa jurisprudencia de la Sala a la hora de señalar que «no se justifica la apertura de un procedimiento penal cuando el querellante se limita a afirmar la existencia de un delito sobre la base de una información periodística publicada por un medio de comunicación, sin aportar ningún otro dato adicional del que haya podido tener conocimiento y que permita su encaje en algún tipo penal», como es el caso de la querella de Vox, que no aporta más datos que las informaciones del diario Abc.

Asimismo, el fiscal considera que la conducta de «plagio» que la querella atribuye a Pedro Sánchez es difícil de encuadrar en la actividad de simulación a que se refiere el art. 390.2 del Código Penal. Respecto de los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias por «promocionar ilícita y fraudulentamente la carrera profesional de su cónyuge», Begoña Gómez, el fiscal no ve prevaricación administrativa dado que, «nuevamente, la querella se remite a noticias periodísticas precedida de una descripción de hechos extraordinariamente vaga e imprecisa», y recuerda que la Sala ha puesto coto y cerrado el paso a las llamadas «investigaciones prospectivas». Sobre el cohecho y tráfico de influencias, dice que carecen de una descripción de hechos atribuidos al querellado.