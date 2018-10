El tío del asesino de Pioz creía que Nogueira era amante de su mujer

0

25/10/2018 13:52 h

Marcos encontró un mensaje de texto en el teléfono de su mujer en el que le comentaba a una amiga que su sobrino, Patrick Nogueira, «tenía un cuerpo bastante agradable». Lo reveló este jueves, durante la segunda jornada del juicio contra el asesino confeso de Pioz, uno de sus compañeros de trabajo. Decidió, celoso, «quitarse de en medio», mudarse lejos del hombre que no solo iba a terminar acabando con su vida, también con la de su esposa y la de sus dos hijos.

Durante cinco meses, los cinco convivieron en Torrejón de Ardoz: Marcos Campos y Janaina Santos, sus dos hijos María Carolina (de 3 años) y David (de uno), y Patrick, su sobrino, nacido en Brasil, pero instalado en casa de sus tíos, que le acogieron en España cuando decidió que quería ser futbolista profesional. Se trasladó a Madrid en el año 2016 para probar suerte en el césped y durante cinco meses compartió techo familiar. Luego se mudaron: Nogueira a un piso compartido con dos chicas en Alcalá de Henares; y la pareja, con sus dos niños, a un chalé alquilado en Pioz. Perdieron el contacto. Y un día -17 de agosto del 2016-, Patrick se plantó en la localidad de Guadalajara con un par de pizzas bajo el brazo y brutalmente, a sangre fría, acabó con sus vidas. Descuartizó a los dos adultos, metió los cuatro cuerpos en bolsas de basura, limpió la sangre y se dedicó a hacerse selfies y enviárselos por WhatsApp a un colega brasileño, jactándose de lo sucedido.

«Marcos me comentó que desconfiaba, tenía sospechas -corroboró durante la vista una segunda compañera de trabajo de la víctima-. Me dijo que una vez vio un mensaje a una amiga hablando de Patrick», mensaje que contaba que el joven brasileño vivía con ellos y que estaba «muy bueno». En otra ocasión, según la misma declaración, Campos llegó a casa y encontró a Janaina muy arreglada y a Nogueira en la habitación matrimonial. «Estaba muy enfadado».

Millones de moscas y sangre

El juez también escuchó este jueves al propietario de la vivienda de Pioz donde Patrick Nogueira puso fin a la vida de sus tíos y sus sobrinos. El hombre, que ejerce acusación particular reclamando una indemnización de 30.000 euros, relató con todo lujo de detalles el dantesco escenario que se encontró al volver a la vivienda un mes más tarde del asesinato, cuando uno de los encargados de mantenimiento de la urbanización, extrañado por el nauseabundo olor, dio la voz de alarma: sangre bajo los muebles de la cocina, hedor insoportable, millones de moscas y huellas de las manos de los niños en la escalera. «Tuve que tirar todo lo que había en la casa al contenedor», señaló. Para todas las actuaciones de limpieza, tuvo que pedir un préstamo de 45.000 euros. Desde entonces, sufre depresión y no puede dormir sin antes tomar tranquilizantes.

«Marcos tenía mucha prisa por alquilar»

«La forma de pago me pareció rara. Todo en efectivo. Tenía mucha prisa en alquilar», declaró, por su parte, el empleado de la inmobiliaria con la que la familia de Nogueira gestionó el alquiler de la vivienda. «No me cuadraba lo que me decía. Insistía en que necesitaba una vivienda. Parecía que quería estar aislado».

Prestó también declaración el encargado del restaurante donde Marcos trabajaba para detallar que, en un principio, el fallecido trabajó seis meses en el local, dejó el trabajo un tiempo y se reincorporó justo un día antes de desaparecer definitivamente.