El ministro Ábalos revienta en el Senado tras acusarle el PP de pagar con dinero público un viaje de su familia a Perú

Redacción / Agencias 24/10/2018 09:54 h

«Usted no sabe ni siquiera el motivo por el que fueron, por un familiar que igual no lo vuelven a ver y me revienta que usted utilice esta bajeza para hablar de mi familia, entérese primero». Así de duras fueron las palabras con las que ayer respondió José Luis Ábalos al senador del PP Francisco Martín Bernabé, que le mostró sus dudas sobre la agenda y los gastos del viaje del ministro de Fomento a Perú los pasados 15 y 17 de octubre. El titular del Gobierno asistió a la inauguración del sexto Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial en el país andino, cuyo director es español y en el que participaron 15 empresas de las cuales el 50 % eran españolas.

Y es que en las mismas fechas también viajó la familia directa de Ábalos, pero él dejó claro ayer que ese viaje fue privado y costeado por él y que sus familiares no tuvieron ningún tipo de asistencia, ni de movilidad o ayuda.

«Lo privado me lo costeo yo (...) todo lo he costeado yo, es mi tiempo, mi familia y mi dinero», insistió el titular de Fomento, quien indicó que los gastos que reportó al Ministerio se refirieron exclusivamente a un billete Madrid-Lima-Madrid y que no pasó ningún coste de alojamiento, ni el coste de un café, ni de manutención.

Asimismo, ha asegurado que «jamás» se vio a su familia en un acto oficial, que no tuvieron ningún tipo de asistencia, ni de movilidad ni ayuda de la embajada y que todo fue privado. «Le pido que no se meta con mi familia (...) Distinga usted lo privado de lo público e informe de sus desplazamientos alguna vez», ha contestado Ábalos a Bernabé.

El senador del PP criticó el hecho de que Ábalos no asistiera a los actos por el día de la Hispanidad junto a sus compañeros de Gobierno siendo, ha insistido, la «mano derecha» de Pedro Sánchez en el PSOE en un momento marcado por el desafío independentista «Usted pudo haber estado aquí pero no le dio la gana ya que la agenda oficial se desarrolló del 15 al 17 de octubre, de lunes a miércoles, pero estaba allí desde el jueves de la semana anterior, 4 días antes». Bernabé acusó a Ábalos de transformar un viaje oficial en unas vacaciones privadas tras saberse, ha señalado, que los cuatro días antes del viaje oficial visitó las ruinas de Machu Picchu y otros atractivos «dejando plantada a la colonia española el día 12». Denunció el representante del PP que más de la mitad de los miembros de la expedición del gobierno eran miembros de su familia, entre los que estaba su mujer, sus dos hijos y un familiar que, añadió, se acreditó como ello pero que parecía ser un empresario de la construcción.