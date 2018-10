El Congreso reformará los delitos de injurias a la Corona y de ultraje a España y la religión

0

La Voz de Galicia

Madrid / Colpisa 24/10/2018

El Congreso dio ayer el primer paso para reformar o derogar los artículos del Código Penal en los que se castiga con penas de prisión el delito de calumnias o injurias a la Corona, los ultrajes a España y sus símbolos, las ofensas a los sentimientos religiosos o el enaltecimiento del terrorismo. Todos los grupos, a excepción del PP y Ciudadanos, respaldaron la iniciativa de Unidos Podemos porque consideran necesaria una actualización de la legislación para garantizar la libertad ciudadana, la protección de los colectivos más vulnerables y adaptar la normativa a la doctrina de los organismos internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. «Estamos en un momento de involución democrática muy grave, en el que por criticar a la monarquía o por hacer chistes con un Cristo puedes acabar en prisión», argumentó el líder de IU, Alberto Garzón.

El partido de Pablo Iglesias reclama en su propuesta la supresión de los delitos de injurias a la Corona (artículo 490.3 y 491) por estar ya «suficientemente protegida»; y otras instituciones del Estado (artículo 504) para evitar casos como los del rapero Valtonyc, Pablo Hassel o los titiriteros condenados o procesados por «ejercer la libertad de expresión». Garzón recordó que España se ha ganado en dos ocasiones la sanción del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por violar el derecho a la libertad de expresión. La última el pasado marzo cuando el tribunal condenó al Gobierno a indemnizar a dos jóvenes condenados a penas de 15 meses de prisión por quemar en Gerona una foto de los reyes en el 2008.

La iniciativa salió adelante con el apoyo del PSOE, que ya avanzó en su acuerdo presupuestario con Podemos su compromiso de modificar algunos artículos del Código Penal que afectan al ejercicio de la libertad de expresión, de reunión y de información. El diputado Gregorio Cámara defendió el aval de su grupo a la tramitación de la propuesta porque «es un hecho que en la sociedad existe un debate serio sobre los limites de la libertad de expresión», si bien adelantó que presentarán numerosas enmiendas.

Contrarios a la reforma, el PP y Ciudadanos cargaron contra una propuesta que concede «barra libre» para amenazar, insultar o incitar al odio y compromete la «defensa de los valores constituciones». «Ustedes siempre con los violentos y nosotros con las víctimas», advirtió el portavoz popular, Leopoldo Barrera. El diputado de C’s Ignacio Prendes añadió que no van a «amparar a los que han hecho del odio a España su razón de ser», en referencia a los separatistas. El dirigente liberal arremetió también contra el PSOE, cuya postura, dijo, evidencia los «peajes» que Sánchez tiene que pagar por la moción de censura que le llevó a la Moncloa.

Sánchez justifica por «pura convicción» su recurso contra la reprobación del rey

Casi al mismo tiempo que el Grupo Socialista abría la puerta al debate sobre la despenalización de las injurias al rey en el Congreso, Pedro Sánchez hacía una fogosa defensa de la Corona en el Senado. El presidente del Gobierno explicó que decidió recurrir ante el Constitucional contra la resolución del Parlamento de Cataluña que pedía la abolición de la monarquía por «pura convicción, por puro convencimiento». Sánchez respondía de esta manera a una pregunta del senador de Esquerra Joaquim Ayats sobre si hubo alguna instrucción o petición de la Zarzuela al Ejecutivo para dar ese paso. «No. Lo que hace el Gobierno es cumplir la ley y hacer cumplir la ley», respondió.

El pasado día 11, el Parlamento catalán aprobó con los votos del PDECat, Esquerra y En Comú Podem una resolución que reprobaba a Felipe VI y pedía la desaparición de la monarquía por su papel en el proceso soberanista de Cataluña. El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes pedir el aval del Consejo de Estado para recurrir la declaración.

Sánchez reprochó a Ayats que plantee debates «artificiales» con la única finalidad de atacar al Estado. El presidente del Gobierno, subrayó, está obligado a defender el modelo constitucional, que no es otro que «la monarquía parlamentaria», y lamentó que el senador de Esquerra se hubiera arrogado la representación de «todos los catalanes», cuando está demostrado elección tras elección que el independentismo es minoritario entre la población de Cataluña aunque tenga mayoría parlamentaria.

Investigación rechazada

Por otra parte, PP, PSOE y Ciudadanos volvieron a tumbar ayer en la Mesa del Congreso la petición de Unidos Podemos de abrir una comisión de investigación sobre las finanzas y actividades económicas de Juan Carlos I. Es la segunda vez que los tres grupos, con mayoría en el órgano rector de la Cámara baja, vuelven a unir sus votos para rechazar la propuesta alegando que la Corona goza de protección en la Constitución y es una institución que queda al margen del control parlamentario. En esta ocasión, la iniciativa de Podemos se refería a la etapa posterior a su abdicación en el 2014.

La semana pasada, la formación de Pablo Iglesias volvió a presentar su solicitud después de que la Mesa rechazara su primera petición al entender que el Congreso no es competente para investigar al anterior jefe del Estado mientras ocupaba el cargo. Los servicios jurídicos de la Cámara arguyeron entonces que la comisión no tenía encaje constitucional y se amparaban en el artículo 56.3 de la Carta Magna que dice que la persona del rey «es inviolable y no está sujeta a responsabilidad».