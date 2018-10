Aznar y Casado exhiben una perfecta sintonía mientras llaman a reconstruir el centrodederecha

0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 23/10/2018 21:57 h

Es necesario refundar el centroderecha y defender la Constitución. Son dos de las cuestiones en las que han coincidido el líder del Partido Popular, Pablo Casado, y el expresidente del Gobierno José María Aznar, mientras escenificado su fuerte sintonía política y personal en la presentación del libro del expresidente, que no se han querido perder varios exministros populares.

La «reconstitución» del centro derecha, como la ha llamado Aznar, y la defensa del texto constitucional, aunque sea en «franca soledad» por parte del PP, co o ha apuntado Casado, han sido las dos grandes cuestiones sobre las que ha girado el diálogo entre ambos dirigentes con motivo de la presentación del libro del expresidente, El futuro es hoy, según informa Efe.

En opinión de José María Aznar, Casado «encarna perfectamente bien» la «continuidad histórica» que necesita el partido y es además la «gran esperanza» para la «necesaria» refundación del centroderecha. El expresidente, que hace unos días advertía de que el centroderecha español estaba ahora dividido en tres fuerzas -PP, Ciudadanos y Vox- ha señalado esta tarde que el PP debe liderar esa «reconstitución». Y ésa tarea esencial de «reconectar» el centroderecha está «solo al alcance de grandes líderes» según Aznar, que espera que Pablo Casado tenga éxito en esta tarea.

El presidente del PP, por su parte, ha señalado que aspira a recuperar ese proyecto «hegemónico» del centroderecha que en su momento lideró José María Aznar. La fórmula para lograrlo, ha dicho Casado, es la de la «adición», y por eso ha apostado por tratar de recuperar a los votantes que se habían ido a otros partidos «sin reprocharles» que lo hicieran y presentándoles un proyecto «sin complejos». El líder del PP ha señalado que Aznar siempre será una «referencia ideológica y absolutamente imprescindible» para el partido.

Y tras considerar que el expresidente fue el artífice del «primer milagro económico» de la democracia, como Rajoy lo fue del «segundo», ha augurado que bajo su liderazgo el PP tendrá que acometer para España un «tercero», a la vista del empeoramiento de algunos indicadores económicos.

A lo largo de todo el coloquio Aznar y Casado han dejado claro el buen entendimiento entre la actual dirección del PP con el expresidente, quien estuvo muchos años alejado del partido por su fría relación con Mariano Rajoy y su equipo. Y lo han hecho en un foro al que ha asistido un buen número de exministros de los gobiernos de Aznar como José María Michavila, Ángel Acebes, José Manuel Soria o Jaime Mayor Oreja, exdirigentes que también en su momento se alejaron de Rajoy y los suyos, y otros exdirigentes como María San Gil, Esperanza Aguirre o Manuel Pizarro, según informa Efe.

Han sido muchas las ocasiones en las que ambos dirigentes han subrayado estar de acuerdo en las palabras del otro, pero sobre todo han mostrado su sintonía a la hora de abordar la situación en Cataluña. «Soy de los convencidos de que en la Constitución está el futuro», y «el problema no está en la Constitución sino en quienes deciden romper el pacto», ha dicho José María Aznar. El expresidente ha considerado que el «golpe de Estado» en Cataluña «continúa» y ante una situación como ésta, Aznar ha señalado que el Gobierno debería «reponer con todas sus consecuencias el orden constitucional»· Sin embargo, ha lamentado que se busquen «terrenos intermedios» para tratar de resolver el problema, porque no existen dichos terrenos cuando se trata de defender la continuidad de la nación española. Y ha criticado que el «diálogo con los golpistas» sea «el pan nuestro de cada día» y que dichos golpistas no solo estén en las instituciones sino que además «condicionan el Gobierno de España».

Pablo Casado ha prometido después que el PP seguirá defendiendo la plena vigencia del texto constitucional aunque lo haga, ha lamentado, «en franca soledad». La Constitución está «plenamente en vigor y es más que nunca la salvaguarda» de que «no se rompa» ya no solo la unidad España sino también la igualdad de todos los españoles. Casado ha lanzado así un mensaje al PSOE, al subrayar su preocupación por la postura del partido del Gobierno, que «da por buena la posición de Podemos» que se coloca junto a los independentistas.

Todo en un acto en el que presidente y expresidente han coincidido en la necesidad de reforzar los lazos atlánticos y las relaciones entre la UE y Estados Unidos y han hablado de la necesidad de que España recupere liderazgo en el exterior.

Y con un coloquio que ha concluido con una pregunta que Aznar ha recordado le hizo en su momento el papa Juan Pablo II y que él hoy ha formulado al líder del PP: «Pablo, ¿cuándo vamos a ganar las elecciones?». Casado le ha respondido que «cuanto antes». «Como le respondiste al papa, estoy en ello», ha añadido.