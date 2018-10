Torra y Puigdemont celebran en Waterloo una reunión independentista con ERC pero sin la CUP

0

Redacción 22/10/2018 13:07 h

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha viajado hoy a Bruselas para participar en una cumbre independentista auspiciada por Carles Puigdemont, a la que asisten todos los partidos independentistas excepto la CUP. En representación de ERC asiste el exconsejero huido a Bélgica Toni Comín.

Según ha podido constatar Efe, la reunión se celebra en el hotel Côté Vert, cercano a la residencia de Puigdemont en la localidad belga de Waterloo, donde se celebró el primer encuentro entre Puigdemont y Torra en junio. Posteriormente, ambos mantuvieron a finales de agosto otra reunión en el Martin's Grand Hotel de Waterloo.

Por el momento no han trascendido detalles del encuentro, al que no ha sido convocada la prensa, y no está confirmado que comparezcan ante los medios de comunicación al término de la misma.

El encuentro se celebra en un contexto de «discrepancias» entre los partidos independentistas catalanes y después de que el expresidente de la Generalitat mantuviera este domingo una conversación telefónica con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, con el telón de fondo de la negociación presupuestaria.

La CUP rechaza implicarse en el Consell de la República

La CUP se ha desvinculado totalmente de esta iniciativa y su diputado en el Parlament Carles Riera ha abierto la puerta a dejar vacíos los escaños de su formación, al tiempo que ha anunciado que su partido no se implicarán en el Consell de la República ni en el Fórum Cívic i Constituent, el foro con el que la Generalitat quiere impulsar un proceso constituyente en Cataluña.

«Si aquí no hay ruptura, el Consell de la República es un elemento simbólico. ¿Qué recorrido puede tener?», ha cuestionado, y ha advertido de que, a su juicio, mantener acciones simbólicas sin una ruptura con el Estado lleva a frustraciones.

Lo ha dicho este lunes en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, después de que el Consell Polític de la CUP decidiera el sábado que centrará su acción en las calles y que no apoyarán al Govern porque consideran que está renunciando a la autodeterminación y a hacer efectiva la independencia. Ha afirmado que la CUP comenzará una acción de «boicot» en el Parlament y que no colaborará en ninguna acción que considere autonomista.

El diputado ha sostenido que unas nuevas elecciones catalanas «ayudarían a clarificar» la situación actual, pero ha aclarado que la CUP no ha decidido provocar unas nuevas elecciones porque no tiene la capacidad de hacerlo.