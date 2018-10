Localizado el autor de la filtración de la foto de la víctima de La Manada

La crónica de lo que ocurrió: «Rodeada por cinco varones, de edades muy superiores y fuerte complexión, la denunciante se sintió impresionada y sin capacidad de reacción»

La sentencia dictada por la Audiencia de Navarra, de 371 páginas, hace un relato de los «hechos probados» desde el momento en que la víctima conoció a los cinco miembros de La Manada en la plaza del Castillo de Pamplona, cuando ella se separó del grupo de conocidos con el que estaba, hasta que los miembros del grupo fueron detenidos.

Estos son, textualmente, los «hechos probados» que relata la sentencia hecha pública ayer:

«A.- Los procesados : D. José Ángel Prenda Martínez , de 26 años de edad , con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia ; D. Ángel Boza Florido, de 24 años, con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia; D. Antonio Manuel Guerrero Escudero, de 27 años, sin antecedentes penales; D. Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena, de 27 años, con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia y D. Jesús Escudero Domínguez de 26 años, sin antecedentes penales; se encontraban sobre las 2:50 horas del día 7 de julio de 2016 , en la Plaza del Castillo de Pamplona, donde se estaba celebrando un concierto con motivo de las fiestas de San Fermín.

