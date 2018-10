Sánchez se desmarca de Iglesias tras la presión de los barones socialistas

Maragall dice que necesitan superar el 50 % de votos para pedir apoyo internacional

La llamada a una mediación internacional lanzada el miércoles pasado por Quim Torra desde Ginebra como solución a la cuestión catalana no solo ha recibido un silencio sepulcral por parte de la comunidad internacional, sino que ayer fue, cuanto menos, cuestionada desde su propio Gobierno. El consejero catalán de Exteriores, Ernest Maragall (de Esquerra Republicana), admitió en la BBC que el independentismo no cuenta con una mayoría social y afirmó que sin un apoyo superior al 50 % de los votos en unas elecciones catalanas el independentismo no podrá buscar apoyo internacional. «Sabemos que hasta que no superemos el 50 %, como mínimo, de la sociedad catalana a favor de nuestro proyecto, no tendremos derecho a reclamar apoyo internacional», aseguró en la televisión pública británica. Una afirmación muy rotunda que suponía una buena enmienda a la iniciativa emprendida por Quim Torra, teniendo en cuenta que, solo un día antes, el presidente de la Generalitat había viajado a Ginebra a empezar a reclamar ese apoyo internacional y solicitar una mediación para lograr que el Gobierno central se avenga a permitir la celebración de un referendo de autodeterminación.

