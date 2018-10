Exteriores pide destituir al cónsul honorario de Grecia en Barcelona «por agravios a la bandera»

0

17/10/2018 22:42 h

El ministro de Asuntos Exteriores Josep Borrell, ha anunciado este miércoles que la Embajada griega en España va a cesar a su cónsul honorario en Barcelona, Fernando Turro, por «agraviar a la bandera del Estado español en la calle». Según informa Europa Press, el ministro socialista ha remarcado que «eso un cónsul no lo puede hacer».

«Un ciudadano de a pie puede hacer lo que quiera porque aquí tenemos una libertad de expresión tan amplia que permite quemar la bandera nacional o la imagen del Rey, pero un cónsul no, y si me entero de que lo hace llamo al embajador y le pido el cese, pero a veces no hace falta porque el embajador se ha enterado y lo hace él mismo», ha continuado Borrell.

Fuentes diplomáticas han explicado que el Ministerio ya había convocado hace un par de semanas al embajador griego en España para expresarle su «malestar» por la conducta de este cónsul honorario durante la Diada, y el embajador comunicó que sería cesado, aunque la destitución definitiva está pendiente de trámites que se están finalizando.

A la participación de Turro en la Diada con una camiseta con la bandera independentista se suma el hecho de que en diciembre de 2017 estuvo en un acto fuera de España con el expresidente catalán Carles Puigdemont.

El ministro ha hecho este anuncio en la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE, en una respuesta a la senadora de Esquerra Laura Castell que criticaba el cese de cónsules honorarios en Cataluña por su respaldo al independentismo. Borrell le ha contestado que los cónsules han sido cesados por sus respectivos embajadores y no son diplomáticos. Según ha recordado el titular de Exteriores, tienen menos atribuciones que los cónsules de carrera y, con frecuencia, son ciudadanos del país de destino, no del Estado al que representan.

Esta es la primera ocasión que, con el Gobierno del PSOE, es cesado un cónsul honorario en Cataluña por motivos relacionados con el proceso independentista, pero con el del PP fueron cuatro los destituidos en los últimos años.