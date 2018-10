Pablo Iglesias se reunirá con Junqueras en la cárcel para hablar de los presupuestos

0

16/10/2018 17:12 h

Pablo Iglesias ha confirmado que planea reunirse «lo antes posible» con el líder de ERC, Oriol Junqueras, al que acudirá a ver hasta la cárcel. Sobre la mesa pondrán los presupuestos del 2019, con el objetivo de sacar adelante unas cuentas que todavía no cuentan con el apoyo necesario. «Quiero verme con Junqueras pronto, lo antes posible, todavía no hay fecha», ha confirmado el líder de Podemos en los pasillos del Congreso, donde ha asegurado, según recoge la agencia EFE, que está «plenamente disponible» para reunirse con todos los interlocutores políticos soberanistas «estén en libertad o en prisión».

El secretario general de la formación morada ha explicado que su intención es hablar con el ex vicepresidente catalán «de política» y «de muchas cosas», entre ellas, de la importancia de lograr el apoyo de ERC para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para el 2019.

Y en este sentido, Pablo Iglesias ya ha lanzado una pista de por dónde dirigirá su discurso para tratar de presionar a los de Esquerra. El líder de Podemos ha apuntado que, aunque la libertad de los dirigentes independentistas presos es un «problema político», que los ciudadanos catalanes no lleguen a fin de mes también lo es. Unas palabras con las que se ha mostrado confiado en conseguir que ERC no rechace en el Congreso unas cuentas con las que políticamente debería mostrarse muy de acuerdo: «Yo estoy convencido de que una fuerza política de izquierdas no va a impedir que los ciudadanos en Cataluña puedan ganar 900 euros de salario mínimo, que suba la dependencia o que se proteja a los inquilinos y se bajen los precios de los alquileres».

También ha aprovechado la charla informal con los periodistas en el Congreso para lanzar un mensaje a las voces que critiquen la reunión. Igesias ha asegurado que la reunión con Junqueras es algo «normal» y «saludable», porque «hay que normalizar el diálogo político». Y se ha lamentado de que el encuentro vaya a ser en la cárcel de Lledoners, ya que, ha recordado, desearía que no estuviera allí.

El líder de Podemos ha mostrado su opinión sobre la petición de ERC de que el Gobierno inste a la Fiscalía a pedir la libertad de los presos a cambio de apoyar los presupuestos. En este sentido, Iglesias ha insistido en que la «política no se agota en un tema», aunque sea «importante»; y ha ido un paso más allá al dejar clara su posición: que los presos deberían estar fuera.

Respecto al anuncio del presidente del PP, Pablo Casado de que va a ir a Bruselas a advertir sobre borrador presupuestario del Gobierno español, ha dicho entre risas que le «parece muy bien» y que «vaya donde quiera».