España, medalla de plata en pobreza infantil tras la crisis

16/10/2018 20:55 h

Son cifras y porcentajes que hoy, un día antes del Dia Internacional para la Erradicación de la Pobreza, saltan a los titulares. Pero llevan años ahí, engordando y cambiando día a día. Hoy conocemos por ejemplo el ránking de la OCDE. Comparando el umbral existente en 2008, antes de la crisis, con el registrado cada año examinado ha elaborado esta lista que nos sitúa en un vergonzante segundo puesto de pobreza infantil. Solo nos supera Grecia en el llamado «club de los países ricos». En nuestro país el porcentaje de niños pobres aumentó entre 2008 y 2015 8,5 puntos, hasta el 28,9%. (En Grecia ese aumento llegó a ser de más del 27%, hasta casi un 41% de niños pobres).

A España le sigue Italia, con un incremento de 6,3 puntos porcentuales hasta un 20,4 % de niños pobres. Van después en el ránking Estados Unidos (con un 19,3 % de niños pobres), México (17,5 %), Portugal (14,5 %) y Japón (14,6 %), muy lejos del 1,8 % de Finlandia, del 2,2 % de Dinamarca, del 2,6 % de Suecia y del 3 % de Noruega.

Si hay un denominador común para esos niños es que viven en familias monoparentales. En un 60% de los casos el padre o la madre con quien conviven no tenía empleo.

Lejos del objetivo europeo

La Unión Europea marcó hace ocho años el objetivo Europa 2020, con cinco objetivos entre los que se encuentra la integración social. Dentro de este apartado, se ha fijado para España que logre reducir en 1.400.000 el número de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social.

Para ese objetivo quedan solo dos años y, sin embargo, el indicador en España ha ido a más. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el número de personas en esta situación se ha incrementado: casi tres puntos en el caso de las mujeres y 5 entre los hombres. Los últimos resultados, del año 2016, dejan un la tasa de pobreza para ambos sexos casi similar: un 27,9 % (por un 28 de los hombres).

Cabe recordar que el riesgo de pobreza o exclusión social no implica siempre una situación de carencia material. La Comisión Europea, según recoge en su portal estadístico, entiende que las personas por debajo de ese umbral tienen unos ingresos que no alcanzan el 60 % de la media nacional, no pueden pagar el alquiler o irse de vacaciones una vez al año, o viven en un hogar con una intensidad laboral baja.

El umbral de pobreza en Galicia

Galicia ocupa un lugar intermedio entre comunidades autónomas españolas, sitúandose en el décimo escalón. El índice actual es más de tres puntos inferior que hace cuatro años, cuando alcanzaba al 15,4 % de la población.

Las comunidades más castigadas están al sur de Madrid. Un 38,8 % de la población extremeña tiene serias dificultades para llegar a final de mes. En Andalucía, tres de cada diez personas vive en riesgo de pobreza. Al otro lado de la balanza, todas las comunidades de la cornisa cantábrica más La Rioja y Navarra, con el índice más bajo.