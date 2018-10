Delgado rechaza las exigencias de ERC y dice que no se darán instrucciones a la Fiscalía en la causa del «procés»

Apela a los 2.200 millones previstos para Cataluña para ablandar a los independentistas

Ni el ultimátum del presidente de la Generalitat, Quim Torra, ni las advertencias de ERC de que no habrá apoyo a los Presupuestos si no se insta a la Fiscalía General a retirar las acusaciones de rebelión en el juicio por el desafío secesionista llevan al Gobierno a tirar la toalla. El Ejecutivo confía en que el pragmatismo se abra paso y apela a los 2.200 millones de euros que Cataluña dejaría de percibir si no se aprueban las cuentas públicas para disuadir a las fuerzas independentistas de que, como parece estar dispuesto a hacer el PNV, dejen a un lado los condicionantes políticos y se sienten a hablar de números.

