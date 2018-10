Ignacio Martín Blanco: «TV3 es un canal de agitación y propaganda independentista y los empleados deberían plantarse»

0

La Voz de Galicia

redacción / la voz 13/10/2018

Como periodista, Ignacio Martín Blanco (Barcelona, 1982) conoce bien TV3 y Catalunya Ràdio, donde participó durante años en tertulias hasta que hastiado porque «todo está orquestado para presentar la independencia como el fin de Cataluña», lo dejó. Licenciado en Ciencias Política y de la Administración, hijo de ourensana y juez madrileño, fue fichado por Ciudadanos para las elecciones del 21D.

-Albert Rivera provocó un terremoto cuando dijo que TV3 manipula.

-Sí, sin duda. Me parece que hay que decir las cosas con la naturalidad y con la valentía que las dijo Rivera porque hay muchos catalanes que piensan así, que TV3 ha llegado a extremos que no son tolerables. Lo dicen hasta los trabajadores. Es un canal de agitación y propaganda. Lo que ha hecho TV3 es demonizar a los catalanes no separatistas y fomentar la confrontación con el resto de España.

-¿Y adoctrina como dicen ustedes? Dígame un caso.

-En los dibujos de Bugs Bunny se evita decir «España» o «el rey de España» que se dice en la versión en inglés y aquí solo se oye «el rey». Hay un intervencionismo muy grave.

-C's acusa a TV3 de ir en contra de la mitad de la población.

-Sin dudarlo, ¿ha visto usted los vídeos de Polònia? [programa de sátira política]. El tema es que cuando se valoran programas de humor ellos dicen que les dan a todos. Pero no es así. A nosotros nos presentan como fachas. El trato es abyecto.

-Algunos como Borrell le llaman teleprocés, ¿qué calificativo le pondría usted?

-Teleprocés me gusta, es bastante preciso, es lo que es. Además está copada por el tema de la independencia y la secesión. Es una matraca completa.

-¿Cómo se ha llegado a esto?

-Por la inacción de los partidos de ámbito nacional, PP y PSOE. Es una irresponsabilidad, se ha dejado hacer. El nacionalismo decía no ser separatista y ante la inacción de los viejos partidos y la pretensión nacionalista de que ellos representan al pueblo se permiten hablar en nombre de todos los catalanes.

-¿Qué papel juega el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC)?

-El consejo, su composición y el hecho de que el presidente tenga voto de calidad hace que sus dictámenes no tengan interés, más lo tienen algunos votos particulares. El consejo no ejerce su cometido de control sobre los medios de comunicación públicos. Está infrautilizado. La Junta Electoral y el Tribunal Supremo dijeron que Puigdemont era un huido y no exiliado como dice TV3, y el consejo va y dice que exiliado es lo correcto. Otro problema es que a los integrantes del CAC se les nombra sin requerir unos méritos en un ámbito determinado. Las instituciones están colonizadas por los separatistas, que toman decisiones que son atropellos.

-¿Hay silencio profesional en TV3?

-TV3 manipula y distorsiona la realidad. Habrá profesionales grandes, pero lo que criticamos es la dirección política de la cadena, que deja su impronta en los programas. Los profesionales deberían plantarse ante el intento de utilizar el medio para los independentistas, de patrimonialización por los partidos separatistas. Ya está bien de manosear, de hacer una televisión pública que excluye a la mitad de los catalanes. Hay que exigirle a los trabajadores que tengan más conciencia y más crítica con la dirección política.

-¿Por qué Ciudadanos no exigió en su apoyo al 155 la intervención de TV3?

-Desconozco si estuvo sobre la mesa. Lo que hemos visto es que es muy grave. El informativo Info-K que explicaba el 1-O a los niños es deleznable. Tengo tres hijos y me quedó grabado cómo se presentaba a Puigdemont como un héroe, no se decía que era un referendo inconstitucional, la policía eran los malos que pegaban y los Mossos eran quienes salvan la democracia.

-El director Vicent Sanchis fue reprobado por el Parlamento catalán ¿cómo se entiende que siga en el cargo?

-Tendría que dimitir y no lo ha hecho, pero si, como él dice, se debe al Parlamento, donde reside la voz del pueblo, que se atenga a las consecuencias y dimita. Núria Llorach [presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales] está imputada por el 1-O. La dirección política no solo actúa de forma inmoral sino también presuntamente ilegal porque el 1-O siguieron emitiendo el anuncio del 1-O pese a que se les advirtió de que no podían hacerlo, tanto la Junta Electoral como el Tribunal Constitucional. Pero ¿cómo nos defendemos de los atropellos del Gobierno de la Generalitat? Porque la televisión la pagamos todos. El Gobierno de España que no ha estado a la altura, nos deja desangelados.

-¿Qué papel ha tenido TV3 en el aumento del independentismo?

-Un papel no menor, Cuando yo era pequeño había un personaje, Petri, que era un chico y que en la agenda 2000 de Pujol ya se decía que tenía que hacer pedagogía de la nación catalana. Manipula la realidad, no las conciencias.

-Se quejan de las telenovelas

-En ellas solo hablan en castellano prostitutas o sectores sociales desfavorecidos.

-Y del sesgo de los invitados a las tertulias, que, por cierto, usted las ha dejado.

-Se da un fenómeno curioso. C’s gana las elecciones y en las tertulias no hay nadie de Ciudadanos o con sensibilidad próxima, ¿no es extraño que habiendo ganado y siendo el partido más votado no tengan a nadie? Me han dado como respuesta que no hay gente de C’s que esté dispuesta a ir. Pero ¿qué me están diciendo, que del partido más votado no encuentran a nadie? Intentan marginar a una ideología de muchos votantes. La reflexión es más grave si lo extendemos a la sociedad. La espiral de silencio es preocupante.