El PNV, tras el acuerdo entre Sánchez e Iglesias sobre los Presupuestos: «Tranquilidad y pasito a pasito»

Redacción 11/10/2018 09:46 h

Mientras Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ultiman el acuerdo para los Presupuestos, del que ya se conoce que se ha pactado un salario mínimo de 900 euros y una subida impositiva a las rentas más altas, se suceden las primeras reacciones a este pacto. Uno de los más buscados esta mañana ha sido el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, quien, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha negado que el Ejecutivo se haya puesto en contacto tras el acuerdo con la formación. Entiende, eso sí, que el Gobierno de Sánchez hable primero con Unidos Podemos de Presupuestos, aunque recuerda que tienen que ponerse de acuerdo cinco fuerzas políticas, y espera que, luego, unos y otros «no se pisen los callos».

En cualquier caso, Aitor Esteban aboga por no adelantar posturas. «Estoy a la expectativa. En estas cosas ya tengo un poquito de experiencia: tranquilidad y pasito a pasito», ha destacado. «Estamos abiertos a hablar de cualquier tema, pero tendremos que ver luego en qué se concreta», añade. El portavoz del PNV aclara su formación sabe «cuál es la situación», y planteará «algo factible y realizable» porque se trata de acordar entre cinco partidos, «y es complicado». «Ya veremos cómo va evolucionando», ha dicho, no sin destacar la cuestión impositiva no les asusta.

Aitor Esteban cree, no obstante, que ahora todo va estar en stand by hasta las elecciones andaluzas y que es ahí donde «se van a centrar los focos».