El Parlament reprueba al Rey y pide abolir la monarquía

El Parlament rechaza la autodeterminación de Cataluña Es una consecuencia de la ruptura en el bloque soberanista, muy presente en las votaciones de este martes. A modo de anécdota, un diputado del PP se ha equivocado al votar la dimisión de Torra, que su propio partido había propuesto. ATLAS

Tras la anulación de los cuatro votos delegados de los diputados procesados de JxCat, el bloque soberanista tampoco ha conseguido sacar adelante la reprobación del Rey

Llegaba el momento de la votación y el resultado era previsible: las cuentas ya no daban. El pleno del Parlament rechazaba reivindicar la autodeterminación de Cataluña, tras tumbarse una propuesta de resolución transaccionada por JxCat, ERC y la CUP, durante las votaciones en el Debate de Política General.

La propuesta, tal y como informa Europa Press, no ha salido adelante después de que los soberanistas perdieran la mayoría tras la ruptura de JxCat y ERC en la Mesa. Allí se rechazaba esta mañana, con los votos de Esquerra y del PSC, el voto delegado de los cuatro diputados de JxCat procesados. Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull no han querido designar a un sustituto, por lo que Junts per Catalunya pasaba de 34 a 30 votos. La unión de ERC con JxCat y la CUP se quedaba en 61 votos y los de la CUP no servían para llegar a la mayoría absoluta.

