El origen de la bomba meteorológica en Mallorca

La Voz de Galicia xavier fonseca

redacción / la voz 11/10/2018 05:00 h

En esta época del año el Mediterráneo se convierte en una máquina de crear bombas meteorológicas. El otoño es un período de transición entre el aire cálido del verano que se retira y el frío del invierno que asoma y que a menudo se desprende de la circulación general de la atmósfera para formar pequeñas borrascas conocidas como DANA (depresión aislada en niveles altos) o gotas frías. Siempre que un aire caliente en superficie y uno gélido en altura se unen, la inestabilidad está garantizada y aumenta todavía más si se añade evaporación procedente de aguas cálidas.

Octubre suele ser un mes agitado en el Mediterráneo precisamente porque coinciden estos factores. Sin embargo, si caen 230 litros por metro cuadrado en pocas horas, como registró la estación de la localidad mallorquina de Artá, tiene que haber algo más. El episodio de lluvias torrenciales que ha dejado al menos diez víctimas mortales recuerda a la catástrofe del 20 de octubre de 1982, considerada como el peor evento meteorológico de la historia reciente en la Península. Aquel diluvio, con registros de hasta mil litros en un día, rompió la presa de Tous, liberando una enorme cantidad de agua que inundó pueblos enteros y dejó 40 muertos. «A metade da humidade daquela DANA procedía do Mediterráneo, pero a outra metade viña doutras fontes, principalmente do Atlántico subtropical. Días despois houbo outro forte temporal que afectou a Cataluña e o norte de Andorra, onde demostramos que máis do sesenta por cento da humidade procedía en realidade do Atlántico», comenta Damián Insua, investigador del Grupo de Física No Lineal de la Universidade de Santiago. La tesis de Insua se centra en la influencia de la humedad tropical en las gotas frías del Mediterráneo. «A hipótese de partida é que nos casos máis extremos existe unha achega externa, dos trópicos ou dos subtrópicos», asegura.

El caso de las lluvias extremas que arrasaron el este de Mallorca se parece mucho al de Tous y se ajusta bastante a la situación sobre la que investiga el físico gallego. «Hai dous días formouse un sistema de baixas presións subtropical, ao noroeste das Canarias. Esa baixa inxectou humidade dende os subtrópicos a través do estreito de Xibraltar e de Marrocos. Houbo por tanto un cóctel perfecto, con aire frío en altura, un mar cálido e unha gran cantidade de auga precipitable. Un gran contido de auga na columna atmosférica é clave, posto que, aínda que o resto dos factores estivesen presentes, se a cantidade de auga precipitable non fose tan alta, as chuvias serían moito menos cuantiosas», reconoce el investigador.

Existe mucha incertidumbre sobre cómo el cambio climático puede modificar el régimen de precipitaciones en cada región del planeta, pero parece que en el Mediterráneo hay una tendencia a que aumenten los días con lluvias extremas.

El Gobierno declarará zona catastrófica el área afectada

El Consejo de Ministros de hoy aprobará la declaración del área afectada por las inundaciones del martes como zona catastrófica, según adelantó el presidente del Gobierno desde la localidad de Sant Llorenç des Cardassar, el lugar donde la riada golpeó con mayor fuerza. Se cataloga una zona como catastrófica según el criterio del Gobierno y esta se concreta en ayudas urgentes para todos los damnificados por un desastre.

Hasta Palma de Mallorca también se trasladó Pablo Casado. El líder del Partido Popular utilizó Twitter para expresar su pesar y, por un día, Gobierno y oposición dejaron de lado su rivalidad política y coincidieron en la necesidad de atender de la mejor forma posible a los damnificados. «En esto no hay partidos ni colores», afirmó el presidente de los populares.

Pablo Iglesias y Albert Rivera fueron otros líderes políticos que recordaron a las víctimas. El secretario de Podemos envió «mucha fuerza a todos los profesionales y voluntarios que se están dejando la piel para ayudar en estos momentos tan complicados». El presidente de Ciudadanos, que se encuentra de visita en Colombia, lamentó la «horrible tragedia».

Mensaje del rey

El rey telefoneó a la presidenta balear, Francina Armengol, para transmitirle sus condolencias. Según reveló la jefa del Ejecutivo autonómico, informó al jefe del Estado del alcance de la tragedia y del desarrollo de las labores de rescate. Felipe VI le trasladó su solidaridad con las víctimas y su apoyo a los afectados, apuntó Armengol. Además la Casa Real colgó un tuit en su cuenta oficial: «La desolación y la tragedia para las familias de las víctimas y afectados de Sant Llorenç y otras zonas de Mallorca tiene difícil consuelo. Hagamos todo lo posible para ayudarlos».