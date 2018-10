Torra insiste en el ultimátum a Sánchez

0

10/10/2018 14:21 h

Torra insiste. Vuelve a la carga. Y lo hace a pesar de que su último intento de ultimátum no duró ni 24 horas. A principios del mes de octubre, y asediado por la presión de los sectores más radicales del independentismo, el presidente de la Generalitat lanzaba un mensaje a Pedro Sánchez. Sin referendo no habría apoyo secesionista al gobierno central. Pero Torra topaba con un muro. Forzado por el desmarque de sus propios socios, el ataque de la CUP y el portazo del Ejecutivo, la rectificación llegaba pocas horas después del primer aviso. Y lo hacía en forma de carta, una misiva en la que instaba a Pedro Sánchez a dialogar sin el fantasma de los plazos ni las amenazas.

Ahora, un día después de dejar más que patente la ruptura del gobierno catalán, Torra vuelve a intentarlo: «No hemos recibido ninguna respuesta a las peticiones que hemos hecho. Por eso dije lo que dije. Necesitamos que Pedro Sánchez, antes de noviembre, haga un gesto y diga si hay referendo». Tal y como recoge Europa Press, Torra ha explicado que en su reunión con Sánchez en el mes de julio pidió al presidente del Gobierno que aquel encuentro no fuera solo una foto, sino que tuviera resultados. Pero ahora no ve el futuro tan claro: «Me temo que solo fue una foto». «El crédito del presidente Sánchez se ha acabado. Necesitamos una oferta ya sobre la mesa».

El primero en responder a las amenazas de Torra ha sido Miquel Iceta, que ha recordado que el independentismo ha perdido la mayoría en el Parlament, y ha asegurado que, ante este escenario y ante cualquier otro, es un error del Govern ahondar en la dinámica del «todo o nada». Ha instado además a Torra a aprovechar que «hay un gobierno central dialogante», y ha insistido en que la Generalitat debe empezar por situar siempre las instituciones en la legalidad si quiere una solución.

El líder de los socialistas catalanes ha recordado a Torra que la Generalitat se comprometió a crear antes del verano un espacio de diálogo entre los partidos catalanes para abordar soluciones, y ha lamentado que lo único que hace el Govern es «aguantar» como puede hasta las sentencias del juicio sobre el proceso soberanista para luego convocar elecciones.

Tras las palabas de Iceta, Torra ha prometido no abandonar la bandera del diálogo, pero ha asegurado que no puede renunciar a la independencia y que el Gobierno central no tiene esta actitud dialogante, sino que es pura «retórica».

Además, Torra ha aprovechado para defender que la Generalitat gobierna para todos los catalanes, independentistas o no, pero ha afirmado que la autodeterminación y la situación de los presos soberanistas es su prioridad ahora mismo: «Yo tengo prisa para sacar a los presos de las cárceles».