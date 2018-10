Dolores Delgado, sobre las grabaciones que la relacionan con Villarejo: «Soy una doble víctima»

0

La Voz de Galicia M. Viñas

10/10/2018

Dolores Delgado ha comparecido este miércoles en la Comisión de Justicia del Congreso para explicar su relación con José Manuel Villarejo después de que este martes la Cámara Baja exigiese su «inmediata dimisión». No solo sí conocía al comisario jubilado, sino que se reunió con él en distintas ocasiones en lo que, además, parece un ambiente distendido. Así se entiende en las grabaciones filtradas que desataron la última tormenta sobre el Gobierno de Pedro Sánchez y por las que ahora los diputados le piden explicaciones «Se trata de la difusión de unos audios obtenidos de manera ilegal hace nueve años y que la Audiencia Nacional está investigando en este momento -ha explicado esta tarde Delgado-. Es una grabación cuyo objetivo es condicionar la acción del Ejecutivo del que formo parte. Los autores no lo han conseguido ni lo van a conseguir. Señorías, me atacan a mí por ser ministra. Y la derecha, la extrema derecha, y la extrema extrema derecha, me atacan para evitar que este Gobierno siga trabajando por la convivencia».

«Ni las cloacas, ni la derecha, ni la extrema derecha me van a amedrentar»

El de ser una «víctima por partida doble» es el argumento tras el que la ministra se ha parapetado ante la comisión: víctima de «un miembro de las cloacas del Estado» que ha pretendido «desastibilizar al Gobierno» para lograr su impunidad en el caso Tándem, por el que se encuentra en prisión provisional desde noviembre del año pasado, y víctima también de la oposición política que está «usando» estas escuchas para «paralizar» el avance de la agenda del Gobierno. «De la derecha, de la extrema derecha y de la extrema extrema derecha -ha insistido-, cuyo objetivo es paralizar la actuación de un Gobierno progresista».

«Se atreven a usar contra mí las actividades que ellos mismos fomentaron y aplaudieron -ha cargado con dureza Delgado contra el PP-. Y este Gobierno no se va a dejar chantajear, no va a aceptar amenazas ni de las cloacas, ni de aquellos que le siguen el juego, un juego sucio, llevándolo a la política y haciendo de esta un lodazal». Ha recordado al respecto que Villarejo actuó bajo la dirección del entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, quien llegó a destacar sus «relevantes servicios» y quien le permitió compatibilizar su trabajo policial con su actividad como investigador privado y como gestor de empresas de todo tipo. También ha precisado que su último responsable directo como director general de la Policía es hoy el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, y que Villarejo fue director adjunto del entonces comisario principal Eugenio Pino, a quien el exministro de Justicia, Rafael Catalá, le concedió una medalla en atención a sus méritos.

«No he mentido. No soy amiga de Villarejo»

Ni piensa dejarse amedrentar la ministra, ni reconoce haber mentido: «No he mentido. No he tenido relación profesional alguna con el señor Villarejo.Y subrayo: no soy amiga del señor Villarejo. Acudí a una comida con altos mandos policiales sobre materia terrorista, con cargos con los que trabajaba habitualmente en esta materia, no así con el señor Villarejo, acudí acompañada, invitada, por un miembro de la audiencia Nacional. No voy a entrar en el contenido de esas grabaciones que son ilícitas, como no entraría a valorar de otras grabaciones ilícitas que afectaran a otras personas».

Delgado ha recordado que sabe lo que es estar amenazada. «He llevado escolta durante 19 años y no voy a permitir que un presunto delincuente, y quienes pretenden utilizar políticamente sus actos, puedan arrojar la más mínima duda de mi dedicación y de mi sacrificio al servicio público», ha subrayado, recordando su trayectoria como fiscal. «He tenido que soportar que se afirme que soy una marioneta de alguien, que se cuestione mi profesionalidad, cosas que dudo mucho que se hubieran atrevido a hacer si el titular del ministerio fuera un hombre», ha añadido.

Ha querido destacar, además, que su Gobierno está regenerando una democracia que el anterior dañó con una corrupción sistémica, que está trabajando y trabajará por la convivencia, «no por romper la convivencia». Y que aquellos que dan pábulo al chantajista, «se sitúan junto a él».