El TSJC ve indicios de delito en un artículo de Torra pero considera que ha prescrito

Redacción 09/10/2018 16:40 h

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cree que el artículo del 2012 en el que el ahora presidente catalán Quim Torra comparaba a las bestias con «las personas residentes en Cataluña que no comulgan con sus ideas» podría constituir un delito de incitación al odio. A pesar de eso, y según informa EFE, el TSJC lo ha archivado al haber prescrito al haber transcurrido ya cinco años desde su publicación.

La querella contra el president de la Generalitat la había interpuesto VOX. El partido derechista consideraba que el texto firmado por Torra era constitutivo de un delito de conspiración para la rebelión y encubrimiento por su apoyo al proceso independentista pero el alto tribunal ha acordado no admitirla porque ha prescrito.

La magistrada del TSJC Maria Eugènia Alegret, ponente del auto, ve indicios de delito solo en el artículo titulado «La lengua y las bestias», publicado en 2012. En este texto, tal y como recoge EFE, Torra critica a las personas a las que «repugna cualquier expresión de catalanidad»: «(...) Hay una cosa freudiana en esas bestias. O una pequeña sacudida en su cadena de ADN. ¡Pobres individuos! (...)».

El artículo, en opinión de la magistrada, utiliza «expresiones que se revelan como innecesarias para trasmitir su opinión y que resultan 'prima facie' insultantes y ofensivas para la dignidad de las personas y susceptibles de generar espíritus acríticos, sentimientos de hostilidad hacia el colectivo al que se refiere».

VOX señalaba también un posible delito de incitación al odio por los tuits y artículos de opinión que publicó Torra en los últimos años críticos con los no nacionalistas. Se incluían en este punto frases como «los españoles sólo saben expoliar», «los españoles son como la energía: no desaparecen, se transforman», «los del PSC, pobres, hablan el español como los españoles», «no, no es nada natural hablar en español en Cataluña» o «en Barcelona siempre te acaba pasando por delante un grupo de chicos y chicas que hablan en castellano. Qué deterioro». En este caso el TSJC cree que no serían delito al estar «amparados» por la libertad de opinión y expresión, «por desabridas e incluso supremacistas que se consideren» sus afirmaciones.