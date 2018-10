Podemos amenaza al Gobierno con tumbar los Presupuestos

0

La Voz de Galicia ander azpiroz

madrid / colpisa 09/10/2018 05:00 h

Unidos Podemos amenaza al Gobierno con votar no a los Presupuestos Generales del Estado del 2019. Y lo hace cuando apenas queda una semana para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez presente las líneas maestras de las cuentas en Bruselas, donde la Comisión Europea deberá de dar su visto bueno. De esta forma, si la formación de Pablo Iglesias mantiene su rechazo hasta el próximo lunes, los Presupuestos pueden darse por muertos.

Según explicó ayer Pablo Echenique tras la reunión semanal de la dirección de Podemos, la respuesta del Ejecutivo a las exigencias que se le trasladaron hace dos semanas «no están a la altura». El secretario de Organización nombró tres ámbitos en los que se deberá negociar sí o sí: bajar el alquiler de las viviendas y forzar a los grandes poseedores inmobiliarios a que las pongan a la venta, luchar contra la precariedad laboral y mejorar la financiación de la dependencia. «Esperamos reconducir la situación a lo largo de esta semana», señaló Echenique, quien insistió en que su partido tiene voluntad constructiva. Pero si no hay avances, se votará en contra, advirtió. Y ello a pesar de que el viernes Pablo Iglesias se mostró muy optimista respecto al acuerdo final. Echenique justificó el cambio de opinión en que la pasada semana se habían propuesto medidas verbalmente, pero cuando Podemos las ha visto por escrito ha detectado significativos retrocesos. «Lo que nos transmitía el Gobierno era positivo y había avances. Pero cuando nos han llegado por escrito los compromisos a los que estarían dispuestos a llegar hemos visto un montón de pasos atrás», justificó el número tres de Podemos.

Reunión Sánchez-Iglesias

Echenique no reveló si Podemos y el Gobierno se han citado ya para buscar una solución. Aunque no han participado directamente en el grueso de las negociaciones, Iglesias y Sánchez han permanecido estas semanas en contacto y una de las posibilidades que se barajan en la formación morada es una reunión entre su secretario general y el jefe del Ejecutivo para limar asperezas. El PSOE, en todo caso, resta importancia a la advertencia de Echenique. En el partido sostienen que forma parte de las estrategias de negociación. «Hay 6.000 millones encima de la mesa y nadie se puede permitir decir a los miles de dependientes que tienen reconocido su derecho que no les vamos a dar la cotización que necesitan, ni a los profesionales sanitarios no les vamos a dar los medios necesarios... eso es más que suficiente para que cedamos todos un poco y lleguemos a un buen acuerdo», argumentó la portavoz del Comité Electoral socialista, Esther Peña tras esgrimir que existen muchos «puntos en común» entre su formación y Unidos Podemos.

También el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page -que desde mediados del 2017 gobierna con el partido de Pablo Iglesias en su región- circunscribió las palabras del secretario de Organización de Podemos al habitual juego político por ver «quién se apunta el tanto» de las medidas más lucidas de las cuentas públicas. Y dio por hecho que habrá acuerdo esta semana.

Pablo Iglesias no asistirá al desfile del 12 de octubre ni a la recepción de los reyes en el Palacio Real

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, volverá a ausentarse este año de los actos para conmemorar el Día de la Fiesta Nacional, que se celebra el 12 de octubre, y no acudirá ni al desfile militar ni a la recepción que protagonizarán posteriormente los reyes en el Palacio Real, según confirmado a Europa Press fuentes de la cúpula de la formación morada. No obstante, Podemos sí estará presente en el desfile militar con una delegación de un perfil más bajo, al igual que hiciera por primera vez el año pasado. En esta ocasión estará conformada por la dirigente de Podemos y vicepresidenta cuarta de la Cámara Baja, Gloria Elizo, y el portavoz de Defensa en el Congreso, Juan Antonio Delgado.

Donde no habrá representación ni de Pablo Iglesias ni de ningún otro dirigente o portavoz de Podemos será en la recepción que ofrecen los reyes en el Palacio Real tras el desfile. El líder morado ha declinado de nuevo esta invitación, igual que hizo en el 2015 -a dos meses de las elecciones generales-, en el 2016 y en el 2017. El partido morado ha argumentado siempre esta decisión defendiendo que su papel es estar «con la gente», y no en celebraciones «comiendo canapés».

Dimite un diputado cántabro de la formación acusado de acosar a una compañera

El diputado de Podemos en el Parlamento regional de Cantabria, José Ramón Blanco, anunció que presenta su dimisión del cargo tras conocerse que se le ha abierto expediente por un supuesto acoso psicológico a unas compañeras de partido, a las que pidió disculpas públicamente. «Creo que todo el mundo habrá tenido una discusión con alguien donde se ha subido el tono, se han empleado palabras gruesas y se han dicho cosas de las que después se ha arrepentido. No me siento orgulloso de las palabras y las formas que utilicé. Me he disculpado ante las compañeras en privado y ahora lo hago públicamente», detalló en un comunicado.

«Podemos no va bien, ha dejado de ser valiente»

«Podemos no va bien, ha dejado de ser valiente y ha abandonado sus posiciones originales». Lorena Ruiz Huerta, la portavoz de la formación morada en la Asamblea de Madrid, anunció ayer su adiós con un mensaje muy crítico con la dirección de Podemos «con la que ya no comparto su proyecto». Ruiz-Huerta representa a la corriente Anticapitalista dentro del grupo de la Asamblea de Madrid, muy crítica con Iglesias y contraria a la designación de Íñigo Errejón como hombre fuerte en Madrid. También rechazan un progresivo acercamiento de la formación morada a los socialistas. «Con el PSOE no se puede. Un discurso bien diferenciado de los socialistas, con la unidad de los movimientos sociales, es la única manera de ganar las elecciones. La ultraderecha va a ir ocupando el campo de la desesperación social. Y Podemos no va a tener posibilidades de gobernar si no vuelve a las esencias», apuntó en su despedida, consciente de que sus decisiones políticas «no gozan del respaldo de la dirección de ni de la mayoría del grupo», por lo que retomará la actividad de abogada.

La ya exportavoz fue también muy crítica con el proceso de primarias que realizó Podemos «cuando la expresidenta Cifuentes estaba contra las cuerdas», y que resultó finalmente un «modelo de primarias a la búlgara, donde la dirección marca al líder y no había proporcionalidad», razón por la que su grupo, anticapitalistas, decidió dar un paso a un lado y no participar. En su última rueda de prensa, volvió a señalar las «actitudes machistas» de su partido. «Cuando dos elefantes se pelean, la que más sufre es la hierba. Y la hierba somos las mujeres que estamos en política», afirmó, en referencia a las «dos familias de Podemos». Clara Serra será su sucesora.