Fractura en el Parlament: los soberanistas pierden la mayoría y no logran reinvidicar la autodeterminación de Cataluña

Redacción 09/10/2018 18:07 h

Llegaba el momento de la votación y el resultado era previsible: las cuentas ya no daban. El pleno del Parlament rechazaba reivindicar la autodeterminación de Cataluña, tras tumbarse una propuesta de resolución transaccionada por JxCat, ERC y la CUP, durante las votaciones en el Debate de Política General.

La propuesta, tal y como informa Europa Press, no ha salido adelante después de que los soberanistas perdieran la mayoría tras la ruptura de JxCat y ERC en la Mesa. Allí se rechazaba esta mañana, con los votos de Esquerra y del PSC, el voto delegado de los cuatro diputados de JxCat procesados. Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull no han querido designar a un sustituto, por lo que Junts per Catalunya pasaba de 34 a 30 votos. La unión de ERC con JxCat y la CUP se quedaba en 61 votos y los de la CUP no servían para llegar a la mayoría absoluta.

Cuando se ha llevado a votación la propuesta de resolución de la CUP sobre autodeterminación y república, estos tres grupos la han votado a favor pero sumando 65 votos mientras el resto de grupos la han votado en contra empatando a 65, y, tras persistir el empate en tres votaciones, la propuesta ha sido rechazada. El reglamento de la cámara dice que en caso de producirse un empate, una propuesta parlamentaria acaba decayendo si se mantiene ese empate tras dos votaciones más.

En ese momento, la diputada de la CUP Maria Sirvent ha pedido la palabra para expresar que, en lo que respecta a su partido, «esta propuesta está legítimamente aprobada por el pleno del Parlament» porque considera que los votos de todos los diputados suspendidos por el juez del Supremo Pablo Llarena deberían ser contados.

El Parlament rechaza reprobar al Rey y constatar que hay «presos políticos»

La pérdida de la mayoría absoluta del bloque independentista en el pleno catalán ha tenido otras consecuencias. Por ejemplo, que tampoco saliese adelante la propuesta de JxCat y la CUP para reprobar al Rey o constatar la «persecución política y existencia de presos políticos»

Según recoge EFE, el texto rechazado proponía que el Parlament reprobara al Rey Felipe VI y, en particular, su posicionamiento «contra las instituciones catalanas y sus representantes legítimos» en su discurso del 3 de octubre de 2017. El texto iba más allá al asegurar que existe en Cataluña «una mayoría amplia de catalanes contrarios a la monarquía y exige su abolición».

En el debate de hoy también se pretendía que el pleno «constatase» que «los procesos judiciales contra el independentismo y las libertades civiles han provocado ya la persecución por motivos políticos de centenares de personas y la existencia de presos políticos y exiliados». De nuevo empate y de nuevo una proposición que no salía adelante.

ERC pedía recuperar la unidad

Antes de la votación de las propuestas de resolución de este debate de política general, la portavoz de Esquerra en la cámara catalana, Anna Caula, aseguraba que a su partido no le gusta que haya discrepancias entre las formaciones soberanistas y pedía trabajar para «rehacer la unidad independentista y preservarla para sacar adelante el país».

«Con humildad reconocemos que no nos gustan jornadas como las vividas en el Parlament desde el pasado jueves», ha empezado afirmando la portavoz republicana según informa EFE. «Hay que encontrar soluciones con honestidad que protejan la mayoría y preserven los derechos de todos los diputados», ha continuado.

Mientras tanto, la portavoz de sus socios en el gobierno, Gemma Geis, admitía la necesidad de autocrítica. La diputada de JxCat reconocía que su grupo tenía que analizar lo sucedido hoy en el Parlament pero sin olvidar, ha insistido, «la represión» que considera que está aplicando el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

La portavoz socialista auguraba esta mañana que el gobierno de la Generalitat «hace aguas y así no vamos a ningún lado». La diputada del PP Andrea Levy insistía en que «lo único que puede decir Torra es que dimite, que disuelve el Parlament y que convoca elecciones». El ejecutivo lo descartaba. «Esto no tiene porqué afectar la acción de gobierno (...) La legislatura tiene que tirar adelante», aseguraba la portavoz del gobierno catalán Elsa Artadi.