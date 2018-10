Una diputada del PP tras llamarla «palmera» Rufián: «No me guiñes el ojo, imbécil»

Una diputada del PP a Rufián: «No me guiñes el ojo, imbécil»

Una diputada del PP a Rufián: «No me guiñes el ojo, imbécil» La diputada del PP Beatriz Escudero ha abandonado hoy la comisión de investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP después de que el diputado de ERC Gabriel Rufián le haya «guiñado un ojo» y en protesta por esa actitud «sexista»

La Voz de Galicia M. Ruiz

Redacción 09/10/2018 15:04 h

El diputado de ERC, Gabriel Rufián, y la diputada popular, Beatriz Escudero, han protagonizado esta mañana un agrio rifirrafe en la comisión de investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP, en la que comparecía Francisco Álvarez Cascos.

La bronca se inició cuando Rufián preguntaba a Cascos y el diputado de Esquerra ha hablado de la «bandera del pollo». Esta palabras han molestado a Beatriz Escudero, vicepresidenta de la Comisión, que ha pedido su reprobación por parte del presidente de la misma, Pedro Quevedo, al considerar que se «estaba insultando a la bandera de todos los españoles».

Tras ser advertido por el presidente de la Comisión, Rufián anunció que iba a centrarse en Cascos y no en «su palmera de al lado», en referencia a Escudero. Y ahí se montó.

«Me acaba de llamar palmera, señor presidente. ¡Pido amparo a la mesa! ¡Ya está bien!» pidió Escudero a Quevedo. Y en ese momento, supuestamente y según dice la diputada del PP, Rufián le ha guiñado el ojo. «¡No me guiñes el ojo, imbécil!», le ha espetado entonces la popular al diputado de ERC.

📺 Rufián llama "palmera" a la vicepresidenta de la comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del PP y esta le responde "imbécil" antes de abandonar la mesa https://t.co/yxDAHs5ftl pic.twitter.com/2H976qdqYk — 24h (@24h_tve) October 9, 2018

A su lado Álvarez Cascos sonreía y el presidente de la Comisión, Quevedo, intentaba poner orden.

«A mí me puede llamar palmera y no le puedo llamar imbécil...y encima va y me guiña el ojo», se escucha decir a Escudero ante la reprobación de algunas de las personas presentes en la comisión.

«¡Ya está bien! ¿Dónde están las actitudes sexistas y el apoyo de las mujeres a otras mujeres? Cuando es del PP, no» ha dicho, indignada, la diputada popular.

Beatriz Escudero ha acabado abandonando la comisión tras su enfrentamiento con Rufián: «Si esta presidencia no me da amparo, abandono».

«Ya tenemos armado el pollo otra vez, siempre lo consigue, señor Rufián», le ha reprochado entonces el presidente de la Comisión, Pedro Quevedo, al diputado de ERC.

Minutos después y terminado su interrogatorio a Álvarez Cascos, Rufián se ha dirigido al presidente, según informa Efe, para manifestarle su queja por que Escudero le haya llamado «imbécil».

Según el diputado catalán, parece que en la comisión «hay barra libre». Ha añadido que si lo hubiera dicho él, habría sido expulsado.