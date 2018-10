Otegi pide a los soberanistas gallegos y catalanes ir juntos a las elecciones

A la mal disimulada fractura del Gobierno catalán, que la CUP ve «herido de muerte», se suma un ultimátum de ANC a Torra para avance hacia república antes del 21D

Con una reunión de urgencia, Quim Torra y Pere Aragonès firmaron el viernes el armisticio entre Junts per Catalunya y Esquerra. Pero la guerra en el independentismo está para quedarse.

Exconvergentes y republicanos se embarcaron hace seis años en un proceso político para tratar de convertir a Cataluña en un Estado independiente, o al menos para forzar al Gobierno central a negociar un referendo de autodeterminación. Con el colapso de su proyecto, la separación es irreversible. Torra y Aragonès han pactado que el divorcio no se consumará, al menos, hasta que se conozca la sentencia del juicio del 1-O. Se dan unos meses de tregua. Los presos, los huidos y el victimismo contra el Estado ejercerán de nexo cohesionador, pero son conscientes de que ya no les une más que eso. Mientras el proceso secesionista seguía su curso, había un bien superior que mantenía la unidad. Se cerraba filas porque nadie quería aparecer como un traidor. El fracaso de la vía unilateral ha llevado a un callejón sin salida al independentismo, que ha vivido su particular semana horribilis, la prueba del nueve que la situación es de colapso general. Empezó con la imagen de una turba de manifestantes intentando entrar a las bravas al Parlamento de Cataluña horas después de que el presidente de la Generalitat alentara a los radicales a seguir «apretando» en la calle. Acabó con el Parlamento de nuevo bloqueado y sin poder celebrar votaciones.

