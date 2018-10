El independentismo contempló convertir Cataluña en paraíso fiscal

0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 06/10/2018 15:03 h

El secesionismo planteaba convertir a Cataluña en un paraíso fiscal como Suiza o Andorra si, tras una hipotética independencia de España, la UE le cerraba sus puertas.

Ese plan figuraba en uno de los estudios que guardaba el exsecretario catalán de Hacienda, Lluís Salvadó, incautado en septiembre del 2017, y cuyo análisis ha aportado la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que instruye la causa del procés, en uno de sus últimos informes.

Se trata de la última versión de un borrador sobre la creación de un Banco Central Catalán así como la Ley que lo regularía. En la página 45 del informe se explica que una Cataluña independiente, pero fuera de la UE, podría «perturbar el proceso de integración europea, pues podría ofrecer opacidad y ventajas fiscales como Suiza y Andorra», según recoge Europa Press.

El informe revela que creían que Cataluña no quedaría fuera de la UE porque se perjudicaría a muchos ciudadanos, jubilados, empresas, emprendedores, inversores y estudiantes europeos.

En el documento también descartaban la fuga de depósitos en base a tres razones: porque el proceso de transición sería ordenado y acordado con instituciones y entidades, sin tensiones, porque a nadie le interesaría tal situación y porque en caso de inestabilidad, se generarían grandes tensiones en el Eurosistema.

Según explica la Guardia Civil, a la vista de los acontecimientos, «parece que no fueron evaluados convenientemente» los riesgos. Además, señala que en el documento se llama a la responsabilidad de todos los actores en cuestión, especialmente de las entidades de crédito ya que, según explicaba este proyecto de Banco Central, «declaraciones que no se ajustasen a la realidad o que la distorsionen no ayudan a crear el marco de confianza básico para garantizar la estabilidad».

Un llamamiento que, según el instituto armado, «resulta sorprendente por cuanto fueron los responsables independentistas quienes con sus actos provocaron la pérdida de confianza de una parte importante de los ciudadanos y de las entidades empresariales, con las consecuencias ya conocidas».