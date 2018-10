Pablo Iglesias: «Nunca Podemos tuvo tanta influencia como ahora»

0

05/10/2018 19:30 h

Pablo Iglesias ha reunido a su Consejo Ciudadano Estatal para hacer un repaso por todo lo conseguido estos últimos cuatro meses, en los que Podemos se ha convertido en el socio parlamentario del Gobierno socialista. Iglesias ha aprovechado los buenos resultados para arengar a su dirección a trabajar para frenar al «nuevo aznarismo» de PP y Ciudadanos, a los que cree que debe combatir en el terreno social logrando que el PSOE apruebe unos presupuestos que mejoren los problemas reales de la gente, una previsión ante la que se muestra optimista.

«Nunca Podemos tuvo tanta influencia», ha presumido el líder de la formación, que además ha defendido «el peso político sin precedentes a nivel estatal» que, a su juicio, tiene su formación desde el triunfo de la moción de censura y la llegada del PSOE al Gobieno; una influencia que están demostrando en el día a día y en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para el 2019.

Tal y como recoge EFE, Pablo Iglesias ha confiado ante los suyos en lograr un acuerdo con los socialistas en los próximos días en materia presupuestaria. Pero ha aprovechado la ocasión para lanzar un mensaje directamente a los de Sánchez, a los que pide que sean un poco más valientes y vayan más lejos para lograr justicia fiscal y mejoras de derechos sociales.

Lo que él mismo ha calificado como «líneas moradas», imprescindibles para que Podemos de su apoyo a los presupuestos del Gobierno, entre los que ha reiterado las exigencias ya conocidas de la formación morada en materias como los impuestos, los alquileres y el sector eléctrico. Y a todos estos puntos clave ha añadido una nueva condición sobre la exhumación de Franco del Valle de los Caídos: «Un Gobierno democrático no puede consentir que ninguna institución religiosa convierta uno de sus templos en un centro de elogio del fascismo, eso no va en la línea de lo que defiende el Papa Francisco, no se puede consentir que los restos del dictador reposen en la catedral de la Almudena», ha advertido.