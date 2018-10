En libertad el padre que se olvidó a su bebé en un coche

0

La Voz de Galicia A. A.

05/10/2018

Marta, un bebé de 21 meses, murió a causa del calor tras siete horas olvidada por su padre en el asiento de atrás del coche familiar. El progenitor debía haberla dejado en la guardería antes de ir a trabajar, tal y como hacía cada mañana. No obstante, el miércoles aparcó el coche en las cercanías del centro educativo de la niña y se marchó directo hacia al metro para comenzar su jornada laboral.

Fue un despiste de consecuencias trágicas. Nadie se percató de que la pequeña Marta se había quedado abandonada en el monovolumen. Nadie escuchó su llanto ni tampoco hubo quien se diera cuenta a simple vista de que estaba allí a causa de las lunas tintadas del vehículo. La pequeña no fue rescatada hasta que su madre acudió al centro infantil para recogerla. Allí le dijeron que su marido no la había dejado por la mañana. Por el teléfono él la advirtió de que podría haberse olvidado a la niña en el vehículo. Fue entonces cuando la madre se dirigió a toda velocidad hacia el coche y lo abrió con otro juego de llaves. Pero ya era demasiado tarde. Cuando los servicios de emergencia llegaron a lugar no pudieron hacer nada por Marta, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria. El bebé no respondió a la reanimación que se le practicó a lo largo de 45 minutos.

La Policía Nacional se hizo cargo de la investigación tras confirmarse la muerte de Marta. Los agentes arrestaron al padre, quien antes tuvo que ser atendido por un ataque de ansiedad. Tras tomar declaración al detenido, este fue puesto en libertad. Será el juez encargado de la instrucción del caso quien decida si investiga al padre por un posible delito de homicidio imprudente.

Dramas que se repiten

Casos como el ocurrido el miércoles en Madrid son más frecuentes de lo que puede parecer. Algo semejante sucedió hace dos meses en Manacor, en Mallorca, en pleno verano. El abuelo de un bebé de apenas diez meses de vida se olvidó de el. Aparcó el coche en una de las calles de esta localidad turística de las Baleares y no se dio cuenta de que no tenía a su nieta hasta ocho horas después, cuando ya fue demasiado tarde.

En julio del 2009 murió un niño de tres años en la localidad de Leioa (Vizcaya) después de que su madre se olvidara de dejarlo en la guardería, quedándose dentro del coche mientras ella iba a trabajar. En el verano del 2008 se sucedieron en pocos días dos casos parecidos: en julio un niño de dos años murió por deshidratación en Sevilla y el 31 del mismo mes un bebé de tan solo 25 días falleció en el maletero de un coche en Olot (Gerona), al parecer por un descuido del padre, que introdujo la canastilla en el vehículo sin percatarse de que dentro estaba el pequeño, según datos recogidos por Efe. En el 2007 también falleció una niña de 21 meses en el interior de un coche cerrado en Jávea (Alicante).

Las principales víctimas de este tipo de accidentes son niños de entre uno y cinco años, según datos de la Asociación Española de Pediatría.