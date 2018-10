La «parte positiva» del crimen machista de Torrox: su alcalde, orgulloso de que el pueblo haya salido en los medios

0

03/10/2018 18:05 h

Hace una semana, un hombre mató a su pareja a puñaladas en Torrox, un pueblo de Málaga. El crimen abrió telediarios y, si no ocupó portadas de periódicos, sí se hizo un hueco en sus páginas centrales: un nuevo caso de violencia machista, uno más. La víctima número 38 en lo que va de año, la quinta en esas 48 horas negras que España vivió a finales de este mes de septiembre. Sin embargo, el alcalde de la localidad andaluza ha sido capaz de encontrarle una parte «positiva» al asunto: justo esa, el eco, el alcance. No de la denuncia de la lacra, si no de su municipio, el que él gobierna, acaparando tiempo y espacio en los medios de comunicación. La vicesecretaria provincial del PSOE, Fuensanta Lima, ha pedido en un comunicado la «dimisión inmediata» de Óscar Medina, del PP, por afirmar que, «independientemente del dolor, siente orgullo de que Torrox haya sido objetivo en los medios a nivel nacional».

El PSOE presiona: Lima ha exigido al presidente provincial del PP, Elías Bendodo, que «dé la cara y exija responsabilidades» a Medina, avanza la agencia Efe, y ha añadido que le resulta «repugnante y totalmente condenable que un alcalde utilice a una víctima de violencia machista para poner en valor las políticas que desde el Ayuntamiento se están llevando a cabo».

🔴📹🗣 @FuensantaLima: "El terrible #asesinatomachista de #Torrox no puede tener una parte positiva como ha declarado @OscarMedinaPP, son unas declaraciones repugnantes y lamentables. Exigimos su #dimisión y que @EliasBendodo tome cartas en el asunto" ✋ #NosqueremosVivas pic.twitter.com/WrR8K15a5K — PSOE de Málaga (@PSOEmalaga) October 3, 2018

No es el único partido que ha censurado la desafortunada intervención del regidor popular: Izquierda Unida también ha anunciado, a través de un comunicado, que solicitará su reprobación en el pleno municipal, «por la falta de tacto y empatía» en sus declaraciones. Como los socialistas, apremia a Bendodo para «que le exija una rectificación y repruebe públicamente» estas palabras. Estas declaraciones demuestran que el PP, «por mucho que quiera disimularlo -en opinión del coordinador provincial de IU, Guzmán Ahumada-., no da valor al terrorismo machista y acude a actos para salir en la foto».

¿En qué contexto hizo el alcalde tal declaración? Fue durante una entrevista en una emisora de radio local. En ella, quiso destacar que se quedaba «con la parte positiva de una desgracia intolerable», en alusión a que en la concentración convocada estuvieron «todas las administraciones juntas, la subdelegada del Gobierno, el delegado de la Junta, la vicepresidenta de la Diputación y prácticamente toda la corporación». «Eso demuestra que el pueblo de Torrox está unido para luchar contra esta lacra y, sobre todo, y es lo que quiero destacar, la unidad de todos los partidos», resaltó el regidor. Patinó, sin embargo, cuando agregó que, «independientemente del dolor», se quedaba «también» con una frase que le había dicho un cámara de un medio nacional, que le aseguró que «era la primera vez que habían dicho en Madrid que iban a retransmitir desde Torrox como dicen desde Marbella, Benalmádena, Benidorm o Santa Pola». «¿Qué quiere decir con esto? Antes de que fuera alcalde, no sabíamos dónde estaba Torrox», agregó Medina, que destacó que «ya España conoce a Torrox» y que «es un orgullo». «Algo se estará haciendo bien para que nuestro pueblo sea ya conocido a nivel de España».

Pide disculpas si sus palabras han ofendido

Tras el revuelo generado, Óscar Medina se ha disculpado este miércoles si sus palabras «han ofendido a alguien», dejando clara su consternación por lo sucedido. Sin embargo, ha lamentado también que sus declaraciones hayan sido manipuladas: «Se ha cogido lo que ha interesado, pero en ella [en la entrevista] dejo claro el malestar, la consternación y que tenemos que luchar todos juntos pero pido disculpas de verdad si esas palabras han podido ofender», ha manifestado en declaraciones a Europa Press.

Ha querido hacer hincapié, además, en que el pasado 27 de septiembre, cuando se produjo el suceso, fue «el peor día» de su vida como alcalde, y ha aclarado que su intención fue remarcar que el municipio «es también conocido por las buenas noticias». «Lo que quise destacar es que afortunadamente Torrox es conocida por noticias positivas, por su turismo, por el mejor clima de Europa, por la promoción, y como alcalde esperaba que siguiera siendo reconocida por cosas positivas, y ponía a colación que un medio nacional, para animarme, me comentó que Torrox estaba en el mapa. Esa entrevista de media hora se ha manipulado, se ha cogido lo que ha interesado», ha insistido, añadiendo que durante esa charla también habló de la necesidad de «luchar todos juntos» contra la violencia de género. «Pero pido disculpas de verdad si esas palabras han podido ofender», ha concluido.