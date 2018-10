El jefe de la investigación de Angrois asegura que Pastor le impidió repetirla y después rectifica

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Pablo González

La Voz / Redacción 03/10/2018 21:37 h

Vicente Rallo Guinot, expresidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y exdirector de Seguridad en la Circulación de Renfe, encargado de dirigir la investigación oficial del accidente de Angrois, aseguró este miércoles en el Congreso que, cuando la Agencia Europea del Ferrocarril (ERA, siglas en inglés) les solicitó que repitieran la investigación por su falta de independencia, en la CIAF no se puso resistencia a esta posibilidad, hasta el punto que en un primer momento estaban dispuestos a hacerlo. Se trata de un extremo desconocido hasta ahora, pues la versión oficial -difundida desde la cúpula política de Fomento- siempre sostuvo que el organismo se había negado de plano a reanudar la investigación, y que el ministerio no podía obligarles a hacerlo porque la CIAF era un órgano independiente. Rallo Guinot dejó al desnudo la falta de independencia de la organización que él mismo dirigía al asegurar que, cuando le planteó a la entonces ministra de Fomento la posibilidad de repetir la investigación, Ana Pastor frenó esta posibilidad. «Me dijo que eso [el informe] estaba acabado, presentado y liquidado». El propio presidente de la CIAF, por tanto, reconocía en la comisión parlamentaria de investigación las injerencias políticas en la organización que presidía, tal y como denunciaba el informe crítico de Bruselas del 2016. Algo más de medio año después, Rallo Guinot abandonaría el cargo.

La comparecencia del expresidente de la CIAF generó una tormenta política. Fuentes cercanas a la actual presidenta del Congreso negaron que Ana Pastor hubiera tenido conversación alguna con el entonces presidente de la CIAF en estos términos. Posteriormente ella misma negó haber hablado con Rallo Guinot sobre este asunto. «La única reunión que tuve con miembros de la CIAF fue en diciembre del 2013, simplemente para agradecerles su trabajo», aseguró a La Voz. Según Ana Pastor, ella nunca se opuso a una nueva investigación.

La ministra exigió una rectificación al responsable del órgano que investiga los accidentes ferroviarios, recordándole que «mentir» en una comisión de investigación tiene consecuencias penales. La rectificación se produjo poco después, en estos términos: «El anterior Presidente de la CIAF, Vicente Rallo Guinot, niega categóricamente que en su comparecencia en la mañana de hoy en el Congreso de Diputados, ante la Comisión creada sobre el accidente ferroviario de Santiago de Compostela, del año 2013, haya manifestado que la entonces Ministra, Ana Pastor, le diera instrucciones sobre no continuar la investigación. Al contrario, en al menos 3 ocasiones ha manifestado con rotundidad que jamás recibió ningún tipo de recomendación, sugerencia o cualquier otro tipo de instrucción sobre el curso de esta investigación, ni de ninguna otra». El comunicado, que debería matizar o rectificar lo que dijo en sede parlamentaria, está orientado a negar que lo dijo, pese a que estará reflejado en el diario de sesiones. Esta es la transcripción literal de lo que dijo cuando Alexandra Fernández (En Marea) le preguntó si creía que debía reabrirse la investigación. «No me parecería mal que se volviera a investigar. Podría ser que fuera conveniente a las vista de la circunstancias que se plantean. Ya lo dije cuando la UE, la ERA, nos envió el documento. Se lo dije a la ministra, que hay que hacer una investigación, se hace tabula rasa e iniciamos de nuevo la investigación. Y ella me dijo: ''no , no. Está acabado, presentado y liquidado''».

Efectivamente, Rallo Guinot negó después a preguntas de Celso Delgado (PP) que recibieran instrucciones políticas para orientar las conclusiones de la investigación, que responsabilizaba en exclusiva al maquinista de un accidente que provocó 80 muertos y 144 heridos. «Nunca me llamaron del ministerio para decirme lo que tenía que poner en el informe», dijo. La propia ERA, le recordó Alexandra Fernández, recriminó a los investigadores que no tuvieran en cuenta las causas subyacentes y profundas del accidente, como prescriben las directivas europeas. Y destacó que, paradójicamente, todas las recomendaciones del informe de la CIAF iban destinadas a paliar errores cometidos en el ámbito de la seguridad del ADIF y Renfe, fallos que después desaparecieron de las conclusiones.

La rocambolesca situación que se dio en el Congreso tuvo continuidad por la tarde, cuando Vicente Rallo, en medio de la protesta de varios grupos políticos, compareció para rectificar por completo todo lo que había dicho, asegurando que donde había dicho «ministra» quería referirse al pleno de la CIAF. Aseguró que aludió a una reunión con la exministra de Fomento Ana Pastor «por error» en «un lapsus» y que ese encuentro en el 2015 no existió. «Debí haber dicho consulté a la CIAF, que fue con la que consulté, al pleno de la CIAF, y se me ha deslizado la palabra ministra», dijo. «Les solicito que me disculpen», dijo ante los parlamentarios. Alexandra Fernández calificó de «escándalo» lo ocurrido y denunció que en el caso Angrois «hay unas presiones políticas enormes». Rallo le contestó que no recibió ninguna presión política, y que su única intención «era rectificar un error». «¿Mantiene usted que debe reabrirse la comisión?», le preguntó la diputada. El expresidente de la CIAF contestó que no. «A lo mejor he hablado esta mañana de demasiadas cosas», concluyó.

El expresidente de la CIAF admitió que él mismo se preguntó muchas veces cómo era posible que la curva de Angrois no estuviera ni protegida ni señalizada, y que eso propició que se recomendara señalizar y balizar 300 puntos de la red. Y también se remitió a un informe de la ERA en el 2015 en el que la agencia decía exactamente lo contrario sobre el organismo. Admitió que no se pusieron en contacto con las víctimas para trasladarles los resultados de las pesquisas.

El actual presidente de la CIAF, que compareció justo después, fue en cambio muy crítico con el informe comunitario. Fernando Montes Ponce de León considera que la investigación sobre el accidente de Angrois es correcta y que, por tanto, no es necesario repetirla. «No estoy de acuerdo en absoluto con el informe de la ERA, creo que no es objetivo. Tengo que discrepar drásticamente de que el informe se hizo sin independencia», dijo. También negó que el ADIF y Renfe tuvieran algo que ver con esa investigación. Ante la insistencia de Odón Elorza (PSOE) sobre la necesidad de aclarar distintos aspectos del informe, Fernando Montes se mostró más favorable a retomar la investigación.

Por otra parte, la eurodiputada del BNG Ana Miranda, que tuvo un papel relevante en las denuncias de las víctimas del Alvia en Bruselas, aseguró que la presidenta del Congreso debe dimitir de su cargo «se as informacións facilitadas polo expresidente da Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) e exdirector de Seguridade na Circulación de Renfe son certas».

El portavoz de la plataforma de víctimas Alvia 04155, Jesús Domínguez, también demandó la dimisión de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, por «hacer todo lo posible para que no se sepa lo que ocurrió» en el accidente ferroviario. Las víctimas consideran «gravísimo» lo que Rallo reveló en el Congreso. «Estamos muy indignados con Ana Pastor», aseguró.