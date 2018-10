El jefe de la investigación de Angrois revela que Pastor impidió repetirla, como pedía la UE

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Pablo González

La Voz / Redacción 03/10/2018 13:36 h

Vicente Rallo Guinot, ex presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y exdirector de Seguridad en la Circulación de Renfe, encargado de dirigir la investigación oficial del accidente de Angrois, reveló ayer en el Congreso que, cuando la Agencia Europea del Ferrocarril (ERA, siglas en inglés) les solicitó que repitieran la investigación por su falta de independencia, en la CIAF no se opuso resistencia a esta posibilidad, hasta el punto que en un primer momento estaban dispuestos a hacerlo. Se trata de un extremo desconocido hasta ahora, pues la versión oficial -difundida desde la cúpula política de Fomento- siempre sostuvo que el organismo se había negado de plano a reanudar la investigación, y que el ministerio no podía obligarles a hacerlo porque la CIAF era un órgano independiente. Rallo Guinot dejó al desnudo la falta de independencia de la organización que él mismo dirigía al revelar que, cuando le planteó a la entonces ministra de Fomento la posibilidad de repetir la investigación, Ana Pastor frenó esta posibilidad. «Me dijo que eso [el informe] estaba acabado, presentado y liquidado». El propio presidente de la CIAF, por tanto, reconoció en la comisión parlamentaria de investigación las injerencias políticas en la organización que presidía, dando la razón al informe crítico de Bruselas del 2016. Algo más de medio año después, Rallo Guinot abandonaría el cargo.

Rallo Guinot, particularmente sincero en este extremo, negó a preguntas de Celso Delgado (PP) que recibieran instrucciones políticas para orientar las conclusiones de la investigación, que responsabilizaba en exclusiva al maquinista de un accidente que provocó 80 muertos y 144 heridos. «Nunca me llamaron del ministerio para decirme lo que tenía que poner en el informe», dijo. La propia ERA, le recordó Alexandra Fernández (En Marea), recriminó a los investigadores que no tuvieran en cuenta las causas subyacentes y profundas del accidente, como prescriben las directivas europeas. Y destacó que, paradójicamente, todas las recomendaciones del informe de la CIAF iban destinadas a paliar errores cometidos en el ámbito de la seguridad del ADIF y Renfe, fallos que después desaparecieron de las conclusiones.

El expresidente de la CIAF admitió que él mismo se preguntó muchas veces cómo era posible que la curva de Angrois no estuviera ni protegida ni señalizada, y que eso propició que se recomendara señalizar y balizar 300 puntos de la red. Y también se remitió a un informe de la ERA en el 2015 en el que la agencia decía exactamente lo contrario sobre el organismo. Admitió que no se pusieron en contacto con las víctimas para trasladarles los resultados de las pesquisas.

El actual presidente de la CIAF, que compareció justo después, fue en cambio muy crítico con el informe comunitario. Fernando Montes Ponce de León considera que la investigación sobre el accidente de Angrois es correcta y que, por tanto, no es necesario repetirla. «No estoy de acuerdo en absoluto con el informe de la ERA, creo que no es objetivo. Tengo que discrepar drásticamente de que el informe se hizo sin independencia», dijo. También negó que el ADIF y Renfe tuvieran algo que ver con esa investigación.