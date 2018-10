Arrimadas a Torra: «No confunda la debilidad de Sánchez con la debilidad de España»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

03/10/2018 10:47 h

Segunda jornada del Debate de Política General en el Parlament. Inés Arrimadas, preocupada por las «amenazas» vertidas este martes por Quim Torra, ha arrancado la sesión advirtiendo al presidente catalán que no confunda la «debilidad» del Gobierno de Pedro Sánchez con la de la democracia española. Considera la líder de Ciudadanos en Cataluña que no debe Torra menospreciar la fortaleza del Estado de Derecho por la minoría del PSOE en el Congreso, y así, le ha avisado de de que «no cometa el mismo error» que su predecesor, Carles Puigdemont, que en su desafío independentista «pensó que se estaba enfrentando a Mariano Rajoy» cuando en realidad lo hacía a un «Estado de derecho y a una democracia», recoge la agencia Efe.

Durante su intervención, Arrimadas ha emplazado al presidente de la Generalitat a reconocer que el proceso soberanista no lleva a ninguna parte, y no solo eso, también a transmitirlo a la sociedad: «Ha llegado la hora de decir la verdad a sus votantes y al conjunto de catalanes». Le reclama que escuche a los votantes independentistas que protestan, porque no perciben avances en el proceso, y que les diga públicamente, de una vez, que la independencia no es posible.

La líder del partido naranja ha reclamado a Torra que «por dignidad», después de dos meses sin plenos en el Parlament, responda a la oposición individualmente, lo que genera un nuevo turno de réplica, y que aclare qué pretende hacer si las sentencias a los líderes soberanistas resultan ser condenatorias. «¿Qué van a hacer? ¿Atacar a los jueces? ¿Ocupar los tribunales? ¿Colapsar Cataluña? ¿Paralizar el aeropuerto? ¿Abrir las cárceles? O peor aún, ¿qué está animando a hacer a los comandos independentistas?».

«¿Usted no sabe lo que pasa cuando se jalea, se anima a una masa de personas, no se condena la violencia y se le dice que apriete?», ha alertado Arrimadas.