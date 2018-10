Gómez-Reino invita a Bescansa a sumarse a su candidatura

0

02/10/2018 13:17 h

Tras la guerra dialéctica iniciada el domingo por Pablo Iglesias y continuada el lunes por Antón Gómez-Reino, el diputado en el Congreso de En Marea ha tendido su mano a Carolina Bescansa. «La llamamos a sumarse a la lista y a que no rompa la unidad», invita el hombre por el que apuesta Iglesias para reemplazar a Carmen Santos.

«Para mí es una gran compañera que hay que sumar al proyecto del cambio», añadió, si bien reconoce que «no es oportuno traer a Galicia viejos debates y viejos problemas», continuando la línea de este lunes, cuando rechazó que Galicia pudese ser un «retiro dorado, ni el plan B de nadie». «Si Decide volver a Galicia después de veinte años, desde nuestra candidatura decimos que tiene sitio para sumarse», recalca el diputado de En Marea.

Gómez-Reino asegura que no ha recibido «ningún anuncio» por parte de Bescansa desde que él confirmase su candidatura. «Ayer la he llamado y no respondió al teléfono», recalcó Gómez-Reino.

La actual secretaria xeral de la formación morada en Galicia avanzó el sábado que iba a respaldar una candidatura arropada por su dirección y liderada por una mujer. La responsable de organización de Podemos Galicia, Natalia Prieto, dijo que consideraban que Bescansa era la persona más adecuada para tomar las riendas de Podemos en la comunidad «porque é a única que pode encarnar ese espírito».

Iglesias respondió, en televisión, con dudas sobre la candidatura de Bescansa. «Yo no hablo con Carolina desde que se hizo público ese documento. Me llama la atención que alguien que lleva 20 años viviendo en Madrid y que hace tiempo que se hizo público que quería ir a la Asamblea de Madrid quiera dirigir Podemos Galicia», afirmó. La diputada y exdirigente de la formación morada le contestó en su cuenta de Twitter: «As galegas non deixamos de selo cando emigramos», acompañado por un guiño.