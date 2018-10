Isabel Celaá: «Torra no tiene que esperar un mes, la respuesta es autogobierno, sí; independencia, no»

0

02/10/2018 19:58 h

Isabel Celaá ha sido clara. En su comparecencia de este martes, tras las amenazas de Quim Torra, la portavoz del Gobierno ha sentenciado: «El presidente de la Generalitat no tiene que esperar al mes de noviembre para conocer nuestra respuesta. La respuesta es: autogobierno, sí; independencia, no».

La socialista ha asegurado que su Gobierno «no acepta ultimátums» y mantiene su determinación de continuar por la vía del diálogo. «El Gobierno catalán debe garantizar la convivencia y el derecho de todos los catalanes nacionalistas y no nacionalistas. Hemos de recordar a la Generalitat una vez más que una sociedad dividida es una sociedad sin futuro. La obligación de los poderes públicos es ayudar a cerrar las heridas abiertas».

Celaá ha recordado a Torra que las salidas dialogadas son las «únicas deseables en una sociedad europea, avanzada y democrática», y ha vuelto a insistir en que el presidente de la Generalitat sabe cuál es la posición del Gobierno: «La misma que han manifestado los catalanes y catalanas cuando han sido llamados a las urnas. No quieren la independencia, reclaman convivencia».

Pero también ha insistido en mantener abierto el diálogo entre ambas partes: «Con los hechos estamos demostrando la voluntad de tender puentes. El independentismo debe no volver a caminos que conducen a la frustración». Celaá ha considerado además, que tras los episodios de violencia vividos este lunes, Torra se vuelve a equivocar: «Ayer se equivocó alentando a los radicales. En Cataluña sobran gestos y falta responsabilidad. Lo que está en juego es la convivencia. El señor Torra debe abrir un diálogo entre nacionalistas y no nacionalistas. La propuesta que une es la convivencia no la independencia».

Tampoco ha querido cerrar la puerta por completo a una posible aplicación del 155, preguntada sobre si el Gobierno se plantea esta salida, Celaá ha respondido: «No parece que el señor Torra esté orientándose a la cooperación hoy. Hoy. El Gobierno no va a aplicar el 155 mientras no haya razones evidentes para aplicarlo».

Durante la comparecencia de prensa también ha rondado la posiblidad de un adelanto electoral, una cuestión que Isabel Celaá ha querido cerrar asegurando que «el Gobierno va a seguir determinado en su acción de gobierno. Que es, en definitiva, continuar con todos los recursos abiertos para que el diálogo prospere y se supere el conflicto en Cataluña».

La comparecencia del Gobierno llega después de que el presidente de la Generalitat lanzara un mensaje al presidente del Gobierno alertántole de que si no presenta antes de un mes una propuesta para un referendo, el independentismo «no podrá garantizarle ningún tipo de estabilidad en el Congreso».