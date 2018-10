Carolina Bescansa presenta su candidatura con la vista puesta en las autonómicas para «poñer fin á era Feijoo»

0

La Voz de Galicia Susana Luaña

02/10/2018 14:34 h

Carolina Bescansa confirmó que se presenta como candidata de Podemos Galicia. Lo hace, no solo para elaborar «candidaturas fortes» en las elecciones municipales, sino también para impulsar un proyecto de cara a las autonómicas y «construír unha candidatura para Galicia que poña fin á era Feijoo, que tanto dano ten feito en Galicia».

Antes de la comparecencia de la ya candidata, que se enfrentará en las urnas contra Gómez-Reino, habló la anterior secretaria de organización de Podemos Galicia, Natalia Prieto, y lo hizo en castellano «para que nos entiendan en Madrid». Prieto, muy seria y contundente, denunció las presiones recibidas en los últimos días para que no apoyasen a Bescansa. No dio nombres, pero dijo que les llegaron de redes sociales y a través de llamadas telefónicas, y dejó claro que «a Podemos Galicia no la tutela nadie y no vamos a permitir presiones que lleguen de Madrid. Que quede claro y por eso lo digo en español».

Prieto aseguró que le habían pedido a Bescansa que fuese su candidata en numerosas ocasiones y que, por eso, esto no era una «ocurrencia» de última hora ni iba con segundas intenciones. Bescansa admitió que había recibido ese ofrecimiento de Podemos Galicia y que si no dio el paso hasta ahora se debía a que sus obligaciones orgánicas no se lo permitían.

Su intención es superar los 250.000 votos conseguidos en las elecciones autonómicas, porque «en Galicia temos que ser moitísimos máis», dijo.

Rechaza sumarse a la candiatura de Gómez-Reino

Bescansa rechaza así sumarse a la candidatura de Antón Gómez-Reino, que esta mañana le ofreció «sumarse a la lista» y «no romper la unidad». Desoye también las críticas del líder de Podemos, Pablo Iglesias, que el domingo reprochó su vuelta a la comunidad tras 20 años en Madrid. «Yo no hablo con Carolina desde que se hizo público ese documento [un borradoren el que Bescansa se postulaba a derrocar a Iglesias después de acompañar a Íñigo Errejón en la Comunidad de Madrid]. Me llama la atención que alguien que lleva 20 años viviendo en Madrid y que hace tiempo que se hizo público que quería ir a la Asamblea de Madrid quiera dirigir Podemos Galicia», afirmó.

La compostela respondió, a través de Twitter, con el mensaje: «As galegas non deixamos de selo cando emigramos». Pablo Iglesias salía así al paso de las declaraciones desde Podemos Galicia, cuya secretaria xeral avanzó que iba a respaldar una candidatura arropada por su dirección y liderada por una mujer. La responsable de organización del partido en Galicia, Natalia Prieto, dijo que consideraban que Bescansa era la persona más adecuada para tomar las riendas de Podemos en la comunidad «porque é a única que pode encarnar ese espírito».

El duelo de Bescansa y Gómez-Reino, los únicos que han anunciado su intención de optar al liderazgo de la organización en Galicia, acentúa la fractura de la organización desde su aparición en Galicia. Carmen Santos, que se decantó públicamente por Bescansa, se ha mostrado siempre partidaria de preservar la marca Podemos, justo al contrario que Gómez-Reino, miembro fundador de En Marea y preferido por Pablo Iglesias.