Josep Borrell y García Tejerina, los más ricos

madrid / la voz 30/09/2018 05:00 h

La salud de las cuentas personales de Pedro Sánchez es diez veces peor que la de las de Mariano Rajoy. Mientras el presidente socialista dispone de un patrimonio neto de 150.964 euros, resultado de la diferencia entre sus activos (342.990 euros) y su deuda (192.026), el anterior jefe del Ejecutivo no arrastra ningún crédito y declara un patrimonio de 1.541.514 euros, con bienes inmuebles valorados en 589.276 euros y casi un millón de euros repartidos entre acciones, participaciones y fondos en su cuenta corriente. Esta diferencia podría aumentar en los próximos años, ya que Rajoy podría disparar sus ingresos al regresar a su plaza como registrador de la propiedad, mientras que a Sánchez, como presidente del Gobierno, le corresponden 80.953 euros anuales.

Los datos económicos de los dos últimos inquilinos de la Moncloa aparecen publicados en el Boletín Oficial del Estado de ayer junto a los de más de un millar de altos cargos que forman o formaron parte de este o del anterior Gobierno. El de los presidentes, por supuesto, pero también el de todos los ministros, los secretarios y subsecretarios de Estado, directores generales, embajadores, presidentes de empresas públicas y miembros de organismos reguladores, hasta un total de 1.062 nombres que en los últimos cuatro años han copado los escalafones más elevados de la Administración.

El Gobierno socialista pone fin así a cuatro años en los que no se cumplía con la ley reguladora del ejercicio del alto cargo. Fuentes del Ejecutivo apuntan a que se trata de una casualidad que este «ejercicio de transparencia» coincida con el momento en el que el Ejecutivo se enfrenta a una mayor presión, y aseguran que llevan trabajando varias semanas en el real decreto aprobado este viernes con el que se daba luz verde a esta medida. No obstante, aprovechan para sacar los colores al Gobierno de Rajoy, recordando que en los últimos años no cumplió con su obligación.

Otra de las conclusiones que puede extraerse del estudio de estos datos es que la media de las finanzas de los 24 integrantes que han formado parte de los distintos Gobiernos populares en los últimos años es ostensiblemente superior a la de los 18 integrantes del Ejecutivo socialista. El patrimonio neto medio de los de centroderecha asciende hasta los 768.254 euros. Por su parte, el del actual Gobierno se queda en los 594.131 euros, lo que supone casi un 30 % menos respecto a la primera.

Media muy superior a votantes

De esta forma, y teniendo como referencia que el patrimonio medio neto de los ciudadanos españoles es de 103.929 euros, según aporta el informe de la Riqueza Mundial del 2017 elaborado por el Credit Suisse Research Institute, los ministros que han desfilado por el gabinete de Rajoy disponen de una riqueza 7,4 veces superior a la de los ciudadanos de a pie, algo por encima que la de los representantes del Gobierno socialista, cuyo patrimonio medio es de 5,7 veces el del electorado.

En las filas populares, la exministra de Agricultura y Pesca, Isabel García Tejerina, es la que ha declarado un mayor patrimonio de entre todos los representantes del Gobierno en los últimos cuatro años: 3.273.323 euros. En segundo lugar aparece Rajoy, con sus 1.541.513 euros, seguido muy de cerca por el exministro de Industria, José Manuel Soria, con 1.525.340 euros, por el anterior portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, con 1.474.364 euros y por el último responsable de Economía del gabinete del PP, Román Escolano, con sus 1.411.700 euros. En el otro extremo aparece la actual portavoz del Grupo Popular en el Congreso y exministra de Sanidad, Dolors Montserrat, que declara un patrimonio de 174.369 euros, pero que arrastra obligaciones por un valor de 183.191 euros, lo que deja un balance negativo de 8.822 euros. Es la única que se encuentra en números rojos. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, en su día ministra de Fomento, también se encuentra en este vagón de cola con una patrimonio neto declarado de 358.884 euros.

Sánchez, al final del ránking

Y si Rajoy se encuentra en segunda posición dentro de este ránking patrimonial de sus ministros, el actual presidente, Pedro Sánchez, ocupa la decimocuarta posición de los 18 ministros que tiene o ha tenido a lo largo de los poco más de tres meses desde su llegada el Gobierno.

El integrante del actual Ejecutivo con el patrimonio más saludable es el ministro de Exteriores, Josep Borrell, que a sus 71 años acumula 2,71 millones tras una dilatada trayectoria dedicada a la política en alternancia con el sector privado. Durante una época formó parte del consejo de administración de Abengoa, un cargo por el que contaba con una asignación anual de 300.000 euros, muy superior a los 71.424 euros que percibe en la actualidad como ministro.

La segunda posición en esta clasificación patrimonial del Consejo de Ministros la ocupa la actual portavoz, Isabel Celaá, que declara 1.474.086 euros. Le sigue de cerca Pedro Duque, quien cuenta con un patrimonio de 1.520.466 euros y sin ningún tipo de deuda. El cuarto ministro que sobrepasa el umbral del millón de euros es el responsable de Cultura, José Guirao, que cuenta con 1.068.124 euros, también sin adeudos.

La única representante gallega del Gabinete, la responsable de Economía, Nadia Calviño, aparece en novena plaza al declarar 397.902 euros.

El PSOE cuenta con dos ministros con balance negativo. Se tratan del responsable de Fomento, José Luis Ábalos, que tiene un patrimonio que asciende hasta los 213.617 euros, pero que arrastra una deuda de 220.600 euros, de lo que resultan obligaciones por 6.983 euros; y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que tiene un pasivo de 122.742 euros, ligeramente superior a su patrimonio declarado al jurar el cargo: 113.780 euros, por lo que adeuda un total de 8.962 euros.