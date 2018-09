Podemos exige la dimisión de Duque, quien admite «errores» fiscales

0

La Voz de Galicia f.b.

madrid / la voz 29/09/2018 05:00 h

El ministro de Innovación, Ciencia y Universidades, Pedro Duque, admitió ayer que pudo haber incurrido en algunos «errores» derivados de la tributación fiscal de la sociedad patrimonial que administra junto a su esposa, María Consuelo Femenía, en las que están registradas las dos viviendas del matrimonio. Y que en caso de confirmarse dichas irregularidades, serían subsanadas de inmediato, según informa Cristina Porteiro, corresponsal de La Voz de Galicia en Bruselas, ciudad en la que Duque participa en el Consejo de Competitividad. «Jamás he tenido ninguna intención de evadir impuestos. Tributo en España desde hace años, estoy orgulloso de ello y solo puedo decir que si hubiera alguna cuestión que ofrezca duda o error que hayamos cometido que se deba subsanar, está en manos de asesores, lo subsanaremos y se hará lo que haga falta para cumplir con todas las obligaciones tributarias», defendió el astronauta.

Duque se mostró dispuesto a aportar toda la documentación que le sea requerida desde el departamento de Hacienda para aclarar el asunto, así como a asistir al Congreso a ofrecer las explicaciones oportunas, tal y como le reclaman desde algunos grupos parlamentarios, pero considera que en caso de que afloren errores tributarios, estos no deberían acarrear consecuencias políticas. «Un error lo puede cometer cualquiera. Mi vocación de servicio con el que he entrado al Gobierno no tiene nada que ver con estos posibles errores en el pasado», defendió sobre un asunto del que mantiene puntualmente informado al presidente, Pedro Sánchez, quien le ha trasladado todo su apoyo.

Podemos exige su dimisión

En las fuerzas de la oposición siguen sin convencer las explicaciones del ministro de Innovación y Ciencia y reclaman al jefe del Ejecutivo su destitución, comparando su caso con el del dimitido Màxim Huerta, exministro de Cultura; pero el gran problema para Sánchez es que estas tampoco están resultando convincentes para sus aliados parlamentarios, en especial al encontrarse en plena negociación de los Presupuestos. Pablo Iglesias ya se mostró con bastante contundencia el jueves, al recordar unas palabras de Sánchez cuando todavía era jefe de la oposición en las que aseguraba que cualquiera que no tributara conforme a la ley estaría fuera de su ejecutiva «al día siguiente». Podemos volvió a presionar ayer al Gobierno exigiendo la dimisión de Pedro Duque. En este caso, a través de su portavoz adjunta en la Cámara Baja, Ione Belarra: «Lo que tiene que hacer el presidente es cumplir con su palabra porque el Gobierno salido de la moción de censura no se puede permitir tener ninguna sombra de duda en su compromiso con la regeneración democrática», reclamó la diputada morada.