La jueza no dio valor al aviso del parricida a su mujer: «Me voy a cargar lo que más quieres»

redacción / la voz 29/09/2018 05:00 h

Expresiones como «ya te puedes ir despidiendo de las niñas», «tú sabes lo que haces, ya estás sentenciada» y «me voy a cargar lo que más quieres», no fueron consideradas como amenazas por la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Castellón, que rechazó un recurso de la madre de las dos niñas asesinadas presuntamente por su padre el pasado martes al haberse denegado, meses antes, su petición de protección. Las razones fueron advertir diversas incoherencias tanto en su relato como en sus conductas hacia su marido.

Aniversario dramático

El pacto de estado contra la violencia de género cumplió ayer su primer año, en una trágica semana con tres mujeres y dos niñas asesinadas. En opinión de UGT y CC.OO. las 210 medidas incluidas en el texto son todavía «insuficiente» para empezar a eliminar los «terribles» fallos detectados en la respuesta a las víctimas. Los sindicatos reclamaron ayer que se adopten los cambios legales necesarios para garantizar la seguridad de las mujeres y sus hijos, y el alejamiento efectivo del maltratador. Tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá se comprometió a seguir desarrollando el contenido del pacto y a dotarlo de más fondos.

Detenido por retener varios días a una mujer para agredirla y violarla

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Huelva a un hombre como presunto autor del secuestro de una mujer a la que encerró durante varios días en una vivienda, donde la sometió a agresiones físicas y abusos sexuales. El arrestado abordó a la joven cuando se dirigía a comprar. La embaucó para que le facilitara su numero de teléfono y trató de convencerla de que se fuera a vivir con él, prometiendo que la cuidaría y le proporcionaría una vida idílica. Logró su objetivo y ya en el piso, en el mismo día en que llegó, comenzaron las agresiones físicas y sexuales.

El Tribunal Supremo aplica por primera vez el agravante de género contra un maltratador

Doménico Chiappe / Colpisa

Ella hablaba por teléfono y él sintió celos. Le clavó el arma repetidas veces. «¡Si no eres mía, no eres de nadie!», gritó. En estos hechos probados, el Tribunal Supremo aprecia «dominación y desprecio sobre la mujer» por dos detalles: le quitó el móvil «al creer que pudiera estar comunicándose con otro hombre» y manifestó: «Si no eres mía, no eres de nadie».

Teléfono de alerta 016

Las llamadas a este teléfono son gratuitas y no quedan registradas en la factura.