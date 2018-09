Pedro Duque dice que «subsanará» cualquier posible «error» en sus obligaciones fiscales

fran Balado / E. MARTÍNEZ

Pedro Duque niega irregularidades en la creación de su sociedad El ministro explica por qué sus viviendas están a nombre de una sociedad Atlas TV

Las cuentas de la sociedad no recogen el autoalquiler que el ministro dijo haber pagado

Cuando todavía no acababan de cerrarse por completo las dos últimas crisis que afloraron recientemente en el seno del Gobierno, con la tesis de Pedro Sánchez y las escuchas y los titubeos de la titular de Justicia, Dolores Delgado, a la Moncloa le tocó ayer lidiar con una nueva polémica. En esta el implicado fue el ministro de Innovación, Ciencia y Universidades, Pedro Duque, quien tuvo que comparecer de urgencia para responder a una publicación de OK Diario en la que se le acusa de haber creado una sociedad patrimonial con el objeto de tributar menos impuestos en la compra de su casa de Jávea (Alicante), y a la que posteriormente añadiría otra propiedad, su residencia en Madrid. «Es completamente legal, estoy al corriente de las obligaciones fiscales y no veo dónde se puede interponer ninguna cuestión de ética», se defendió.

Seguir leyendo