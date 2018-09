Villarejo contó a Delgado que había montado una red para sacar «información vaginal» a políticos

Gonzalo Bareño

Pedro Sánchez: ?No nos va a marcar la agenda un corrupto? El presidente del Gobierno asegura que la función de su mandato es ?limpiar la corrupción? Atlas

El presidente del Gobierno eleva las acusaciones contra la ministra a una cuestión de Estado y, aunque elude hablar de dimisión, afirma que «no nos va a marcar la agenda un corrupto»

«Este Gobierno, y el Estado, no aceptan chantajes de nadie». La presión es cada vez mayor, pero el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, dejó claro ayer de este manera, elevando el caso a una cuestión de Estado, y no de responsabilidad exclusiva de su Gobierno, que está dispuesto a resistir a toda costa y no piensa ceder de momento a la exigencia de que destituya a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, tras la difusión de una conversación del año 2009 con el comisario retirado José Manuel Villarejo, encarcelado por los presuntos delitos de cohecho, blanqueo y organización criminal, que muestra una relación de gran cercanía entre ambos. Por ahora, Sánchez mantiene su apoyo a la ministra, a pesar de que sus socios de Unidos Podemos se hayan unido al PP y a Ciudadanos en la exigencia de que abandone su cargo. Según aseguró, su Gobierno «tiene un mandato claro y está determinado a cumplirlo: es el de limpiar y regenerar la vida política». «Hemos venido a limpiar, estamos limpiando y vanos a seguir limpiando», insistió.

