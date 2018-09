Duque dice que su chalé es legal, que ha pagado a Hacienda y no hay reparo ético

0

La Voz de Galicia fran Balado E. MARTÍNEZ

27/09/2018 23:44 h

Cuando todavía no acababan de cerrarse por completo las dos últimas crisis que afloraron recientemente en el seno del Gobierno, con la tesis de Pedro Sánchez y las escuchas y los titubeos de la titular de Justicia, Dolores Delgado, a la Moncloa le tocó ayer lidiar con una nueva polémica. En esta el implicado fue el ministro de Innovación, Ciencia y Universidades, Pedro Duque, quien tuvo que comparecer de urgencia para responder a una publicación de OK Diario en la que se le acusa de haber creado una sociedad patrimonial con el objeto de tributar menos impuestos en la compra de su casa de Jávea (Alicante), y a la que posteriormente añadiría otra propiedad, su residencia en Madrid. «Es completamente legal, estoy al corriente de las obligaciones fiscales y no veo dónde se puede interponer ninguna cuestión de ética», se defendió.

Duque se remontó a febrero del 2005, momento en el que se constituyó Copenhague Gestores de Inmuebles S. L., la sociedad en la que figura como coadministrador junto a su mujer, María Consuelo Femenía, la embajadora de España en Malta. «El notario nos recomendó constituir una sociedad patrimonial, nos pareció que tenía ciertas ventajas», dijo. El astronauta madrileño explicó que accedieron por varios motivos, entre los que apuntó que tanto él como su esposa pasaban muchos días al año fuera del país, que el Gobierno de entonces (Zapatero) estaba «promocionando» este modelo y que también habían pensado en los hijos, dando a entender que ambos se dedicaban a profesiones que conllevan cierto riesgo: «Si a la mamá le pasaba algo en Turkmenistán o al papá le explotaba el cohete». Pero que, aun así, la recomendación del notario no resultó ser «tan buen consejo, porque nos costó un montón de dinero crear la sociedad esta. Creo que no ha habido ningún ahorro real de impuestos por tenerla». Y dijo que en sus planes tampoco estaba liquidarla, porque acarrearía una considerable carga tributaria.

Diferencias con el caso Huerta

Duque trató de poner el acento en las diferencias entre su caso y otros -sin nombrarlo, pareció hacer clara referencia al exministro Màxim Huerta-, ya que él nunca utilizó esta sociedad para canalizar ingresos personales. «He sido escrupuloso al 100 %», comentó, y afirmó que la constitución de esta sociedad tampoco les había supuesto ningún tipo de ahorro del IVA.

Sin embargo, sí aseguró haber liquidado todas sus obligaciones tributarias como coadministrador de Copenhague Gestores de Inmuebles S. L., todas procedentes de rentas generadas por el alquiler de la vivienda. En este sentido, Duque reconoció que en varias ocasiones se habían autoalquilado el chalé de Jávea, donde suelen veranear en familia, al tratarse de la localidad de la que es natural su pareja. Al preguntarle si podía presentar algún tipo de factura sobre esta práctica, Duque se negó: «No voy a aportar pruebas, eso ya me parece demasiado». Horas después, con el ministro ya en Bruselas, adonde viajó para «defender la posición de España» en el Consejo de Competitividad, varios medios publicaron a última hora de la tarde que la sociedad patrimonial no declara ningún tipo de ingreso desde el año 2014.

Ayer recuperaron protagonismo unas declaraciones del presidente del Gobierno cuando todavía era jefe de la oposición en las que garantizaba que, si alguien de su equipo se aprovechaba de una sociedad pantalla para tributar menos impuestos, «al día siguiente» sería expulsado. Duque negó sentirse amenazado en el cargo. «He hablado con el presidente y le he explicado que este caso no tiene nada que ver con la declaración que hizo, y me dijo que me da todo su apoyo», comentó el titular de Innovación.

Casado: «Cada uno es rehén de lo que exige a los demás»

Ni a la oposición ni a los socios parlamentarios del Gobierno les convencieron mucho las explicaciones ofrecidas ayer por el ministro de Innovación y Ciencia, Pedro Duque, respecto a la creación de la sociedad patrimonial. Tan pronto concluyó su rueda de prensa en la sede del ministerio, Génova reclamaba su presencia inmediata en el Congreso para que arroje más luz sobre el asunto. El presidente del PP, Pablo Casado, que ayer participó en un acto en Cádiz en conmemoración de los 40 años de la Constitución, afirmó que «cada uno es rehén de lo que exige a los demás» y que Pedro Sánchez ha de ser «coherente con el criterio de exigencia» que tuvo en otras ocasiones, tanto desde que está al frente del Gobierno, con Màxim Huerta, como cuando estaba en la oposición, cuando reclamaba la dimisión del fiscal Moix o del ministro Soria.

En Ciudadanos también se sumaron a esta postura, y ayer mismo registraron una iniciativa para solicitar la comparecencia del titular de Innovación y Ciencia en la Cámara Baja para que explique con pelos y señales su caso. La diputada Melisa Rodríguez también se refirió al «listón ético» fijado por Sánchez, y afirmó que ahora le correspondía obrar en consecuencia.

Iglesias señala hacia la salida

En Podemos, su secretario general, Pablo Iglesias, tras dos días exigiendo a Sánchez el cese de su ministra de Justicia, ayer volvió a afilar el colmillo. En una entrevista en la Ser rescató las palabras del jefe del Ejecutivo en las que aseguraba que cualquiera que crease una sociedad interpuesta para pagar menos impuestos «estaría fuera de su Ejecutiva al día siguiente», volviendo a mostrar la puerta de salida a otro de los integrantes del Gabinete.

Al igual que con Dolores Delgado, el PSOE vuelve a quedarse sin el apoyo de sus socios de la moción de censura. Ayer también exigieron más explicaciones sobre este asunto los valencianos de Compromís y los independentistas catalanes del PDECat.

Correcto si se tributa bien y con escaso ahorro fiscal

Los expertos consultados coinciden en que la diferencia básica entre registrar un domicilio a nombre de una persona física o jurídica reside en los impuestos afectados. Poner un chalé a nombre de una sociedad proporciona un ahorro sobre el IRPF, ya que las personas físicas deben tributar por tener una segunda vivienda mediante el pago de un porcentaje sobre su valor catastral. Tendrán por tanto que pagar los impuestos patrimoniales, no de IRPF, porque su domicilio de Jávea está a nombre de la sociedad Copenhague Gestores de Inmuebles S. L. Sin embargo, «si ha tributado bien, no supondría mucho ahorro», explica el presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales, Adolfo Jiménez. Debido a que esta empresa no vende nada ni viven de ella, los socios tendrían que imputar como rendimientos el 5 % o el 10 % del valor catastral: «Si tributan de esta forma, es absolutamente legal», comenta Jiménez. Y el ministro lo aclaró también: «Me asesoré suficientemente y he pagado todos los impuestos que tenía que pagar».

Una estrategia ineficiente

En la misma línea se expresa Luis del Amo, secretario del Registro de Asesores Fiscales, quien afirma que es «legal siempre que se tribute bien», aunque en su opinión «no tiene mucho sentido» hacer algo así si se pagan todos los impuestos, ya que «no supone ningún ahorro significativo». El experto explica que tendrían que haberse puesto unos ingresos de alquiler «a precios de mercado». Sobre este asunto, Duque aseguró que han satisfecho ese autoalquiler. Sin embargo, las cuentas de su sociedad en los tres últimos ejercicios (2015, 2016 y 2017) reflejan cero euros de facturación. El propio ministro indicó que «la única facturación que ha tenido» su sociedad ha sido cuando «los dos» han alquilado la casa a alguien.

Desde el despacho de abogados Life, Abel García califica de «ineficiente» la estrategia de usar una sociedad para tener una vivienda habitual, pero dice que, desde un punto de vista fiscal, «no hay ninguna ilegalidad, solo una mala planificación», ya que podría estar pagando incluso «más impuestos» de esta forma.

La diferencia con el exministro Màxim Huerta es que en su caso la Agencia Tributaria y los tribunales de Justicia le sancionaron por haber empleado la sociedad para facturar a través de ella ingresos que obtenía personalmente.