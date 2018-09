Aumenta la presión sobre la ministra de Justicia: «Es un zombie, una rémora; ¡váyase!»

0

Madrid | La Voz 26/09/2018 11:35 h

El Gobierno afirma que apoya la continuidad de Dolores Delgado al frente del Ministerio de Justicia. Considera que la ministra está siendo sometida a una persecución política y mediática que forma parte de la estrategia de «la derecha» para abatir a este Ejecutivo. Pero el respaldo no es tan claro ni tan firme como lo fue en primera instancia con dos de sus ya excompañeros, Màxim Huerta y Carmen Montón, por lo que el futuro de Dolores Delgado como titular del departamento está en el aire. La fotografía de Delgado de este miércoles en la sesión de control afrontando en solitario las preguntas de los parlamentarios no ofrece la imagen más firme de respaldo. Los tres asientos a su izquierda y los tres a su derecha permanecieron vacíos durante el tramo de dicha sesión de control en el que le tocó intervenir.

Las grabaciones continúan goteando. La última, publicada esta mañana por el digital Moncloa.com, en la que afirma que en un viaje a Colombia sorprendió a jueces y a fiscales españoles con menores de edad. Pero Dolores Delgado optó por la misma estrategia que ayer en el Senado, en donde fue reprobada: no entrar al trapo y limitarse a responder las preguntas registradas para la sesión.

No obstante, no se libró de las críticas, especialmente belicosas de la oposición, pero que también llegaron por parte de sus socios parlamentarios. En el primer grupo, el diputado popular Rafael Hernando le exigió su inmediata dimisión. «Mentir no es de justicia. Su presencia hoy es una vergüenza y mancilla esta Cámara. La ministra de Justicia es la notaria mayor del reino, se le tienen que exigir las mayores dosis de compromiso con la verdad. Y usted no dice la verdad ni cuando rectifica. Cada comunicado desde su ministerio es una mentira. España necesita un Gobierno decente, y ni usted ni el doctor Sánchez están a la altura. Usted es rehén de sus peligrosas amistades con las cloacas. Es un zombie en un Gobierno al que ni el CIS le va a cambiar la cara. Es una rémora para cualquier Gobierno. La opinión pública ya le ha condenado. Váyase».

Pero el gran problema para Dolores Delgado y para el Ejecutivo de Sánchez llega por parte de la falta de confianza de sus aliados en la moción de censura. Ayer Pablo Iglesias pidió su cabeza «de forma cristalina», al considerar que un ministro no puede mantener ninguna amistad con «tipejos» como el excomisario Villarejo, el anfitrión de las comidas en las que supuestamente se realizaron las grabaciones. Esta mañana se ha sumado a las críticas ERC, que a través de su diputada Carolina Telechea, criticó como «muy grave» que la ministra no denunciara en su día a los jueces y fiscales a los que sorprendió con menores durante su viaje a Cartagena de Indias.

La última crisis ha sorprendido a Pedro Sánchez de viaje oficial en Estados Unidos, desde donde defendió la fortaleza de su Gobierno y reafirmó su intención de agotar la legislatura. El jefe de la oposición, Pablo Casado, no opina lo mismo. A su llegada al congreso esta mañana repitió que el Ejecutivo de Sánchez se cae «a trozos». Su compañera de partido, la portavoz del PP en la Cámara Baja, Dolors Montserrat, volvió a demandar una convocatoria electoral inmediata. También Ciudadanos, a través de su presidente, Albert Rivera, exigió urnas cuanto antes.