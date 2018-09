Podemos pide que Delgado deje la política: «Una ministra no puede ser 'amiga' de un 'tipejo' como Villarejo»

0

25/09/2018 18:00 h

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido este martes a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que se aleje de la «vida política» porque no puede ser miembro del Gobierno alguien «que mantenga amistad» con un «tipejo» como el excomisario de Policía José Manuel Villarejo.

«No es aceptable en este país que haya ministros que sean amigos de tipejos como Villarejo», ha sentenciado Iglesias en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso y que recoge EFE, al ser preguntado sobre si la ministra debe dimitir por las grabaciones que se están publicando con conversaciones que mantuvo con el excomisario en 2009.

Iglesias, que ha reconocido que la situación que se ha generado con esta polémica --en plenas negociaciones con el Gobierno sobre los Presupuestos--, es «incómoda», pero ha reafirmado que «hay que alejar de la vida política a cualquiera que mantenga amistad con los representantes de las cloacas».

«Creo que estoy siendo cristalino», ha manifestado, tras señalar que «todo lo que representa el mundo Villajero es suciedad y basura» y que, por ello, «cualquier político que se mezcle con eso debería alejarse de una función pública, que debe ser noble».

«Alguien que se reúne de manera afable con una persona de las cloacas de Interior debe alejarse de la vida política porque hace daño a la mayoría parlamentaria que permitió la moción de censura», ha enfatizado el líder morado.

Asimismo, Iglesias ha señalado que en esta ocasión no ha tenido la oportunidad de hablar en privado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para trasladarle esta petición, como si hizo cuando solicitó la dimisión de la ya exministra de Sanidad Carmen Montón, tras conocerse que había plagiado parte de su trabajo de fin de máster. «No he tenido ocasión de verle porque está fuera, pero ya lo estoy diciendo», ha señalado.

Gritos de «dimisión»

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha respondido hoy a su primera pregunta en la sesión de control en el Senado sin entrar en la polémica sobre las grabaciones de la comida compartida con el excomisario José Villarejo, pero ha afrontado los gritos de «dimisión, dimisión» desde la bancada del PP.

La senadora del PP, Esther Muñoz, se ha dirigido en numerosas ocasiones a Delgado llamándola «todavía ministra», la ha acusado de mentir, y ha finalizado su intervención instando a Delgado a que «dimita ya» y no espere a su reprobación, que se votará esta tarde en el Senado a instancia de los populares.

Pero Delgado no ha querido entrar a responder a las acusaciones de Muñoz, a la que ha replicado llamándola «todavía portavoz de Justicia del PP», y le ha dicho que no va a contestar a sus afirmaciones «porque no lo merece».

Delgado, según cuenta EFE, se ha limitado a contestar a la pregunta de Muñoz, sobre un posible indulto a los presos por rebelión o sedición, que el Gobierno ha respetado «escrupulosamente» la independencia judicial, y es el anterior Ejecutivo del PP el que ha intentado interferir en el poder judicial «sistemáticamente».

Muñoz ha asegurado que la ministra va «de rectificación en rectificación» y le ha advertido de que tendrá que dimitir «antes o después» por mentir, además de recriminarle que «prefiere trabajar con tíos que con tías», en referencia a uno de las grabaciones publicadas hoy por moncloa.com.

El apoyo de la vicepresidenta y de la portavoz

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, cree que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, «perfectamente se va a mantener» en el Ejecutivo. También ha dicho Calvo que la titular de Justicia se va a defender «estupendamente» ante los reproches que está recibiendo por parte de la oposición del PP, que exige su dimisión.

La ministra de Educación y portavoz Isabel Celaá ha enmarcado la difusión de los audios de esa comida, grabada por Villarejo cuando Delgado era fiscal en la Audiencia Nacional, en un «ataque más al Gobierno». En el curso de esa conversación, Delgado se refiere al juez Fernando Grande-Marlaska, hoy ministro del Interior, como «maricón».

La portavoz ha destacado que el Gobierno tiene «plena confianza» en la ministra de Justicia, Dolores Delgado, pese a la «manipulación» de la que está siendo víctima por la difusión de unos audios de hace nueve años correspondientes a una comida que mantuvo con el exjuez Baltasar Garzón y el excomisario José Villarejo.