La ministra Dolores Delgado, reprobada por el Senado con la mayoría absoluta del PP

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 25/09/2018 21:03 h

El pleno del Senado ha reprobado hoy con la mayoría absoluta del PP a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por «mentir» y por haber intentado «abandonar» al juez instructor del caso del «procés», Pablo Llarena, ante la demanda presentada en Bélgica por cuatro dirigentes independentistas huidos.

Al PP se han sumado los votos de Ciudadanos y Foro Asturias, tras un debate en la que se han sucedido las críticas a Delgado por su relación con el excomisario José Villarejo, en prisión por el caso Tándem. En total la reprobación ha salido adelante con 149 votos a favor, 82 en contra y 7 abstenciones. Según explica Europa Press la senadora del PP, Cristina Ayala, ha defendido la moción porque se tardó mes y medio en decidir defender al juez, lo que constituía «una obligación jurídica y moral» y ha acusado a Delgado de mentir en este asunto y también en el de las escuchas realizadas por el excomisario José Manuel Villarejo.

Votación de la moción de @PPSenado que propone la reprobación de la ministra de @justiciagob @LolaDelgadoG. Video con el debate 📺 https://t.co/TAWvTywj2o pic.twitter.com/Nu0xF1Npa4 — Senado de España (@Senadoesp) September 25, 2018

Gritos de «dimisión» durante el debate

Aunque no era tema de la reprobación, las escuchas difundidas sobre la presencia de Delgado en una comida celebrada en 2009 junto al exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, Villarejo y otros altos mandos judiciales han sobrevolado durante toda la discusión en la Cámara Alta, en particular en las intervenciones de Ayala y la del senador de Compromís Carles Mulet, que ha llegado a pedir el cese de Delgado, cuyas manifestaciones sobre su compañero en el Gobierno Fernando Grande-Marlaska ha calificado de «repugnantes».

Mientras la ministra de Justicia Dolores Delgado respondía a su primera pregunta en la sesión de control en el Senado escuchaba de fondo los gritos de «dimisión, dimisión» desde la bancada del PP. La senadora del PP, Esther Muñoz, se ha dirigido en numerosas ocasiones a Delgado llamándola «todavía ministra», la ha acusado de mentir, y ha finalizado su intervención instando a Delgado a que «dimita ya» y no espere a su reprobación, que se votará esta tarde en el Senado a instancia de los populares.

Pero Delgado no ha querido entrar a responder a las acusaciones de Muñoz, a la que ha replicado llamándola «todavía portavoz de Justicia del PP», y le ha dicho que no va a contestar a sus afirmaciones «porque no lo merece».

Delgado, según cuenta EFE, se ha limitado a contestar a la pregunta de Muñoz, sobre un posible indulto a los presos por rebelión o sedición, que el Gobierno ha respetado «escrupulosamente» la independencia judicial, y es el anterior Ejecutivo del PP el que ha intentado interferir en el poder judicial «sistemáticamente». Dolores Delgado hablaba también sobre indultos y recordaba que su antecesor en el cargo, Rafael Catalá, y el fiscal general del Estado fallecido, José Manuel Maza, fueron reprobados.

«Lo que no podemos hacer bajo ningún concepto es intentar interferir en el Poder Judicial como ustedes han hecho sistemáticamente y por eso han tenido que ser reprobados un ministro de Justicia y un fiscal general del Estado de ustedes», ha dicho Delgado mientras utilizaba su turno para contestar a la pregunta realizada por la senadora 'popular'.

Muñoz ha asegurado que la ministra va «de rectificación en rectificación» y le ha advertido de que tendrá que dimitir «antes o después» por mentir, además de recriminarle que «prefiere trabajar con tíos que con tías», en referencia a uno de las grabaciones publicadas hoy por moncloa.com.