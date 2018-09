Dolores Delgado llamó a Marlaska «maricón» en una comida con Villarejo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 25/09/2018 10:29 h

La ministra de Justicia sigue en el punto de mira por su relación con Villarejo. En su cuarta versión sobre su vinculación con el comisario y después de que ayer se filtrara un audio de una comida privada en la que compartió confidencias con el exmando policial, Dolores Delgado reconoció que mantuvo al menos tres encuentros con él «junto con otros mandos policiales y cargos judiciales y fiscales» aunque hacía una semana había dicho que que «nunca» habían tenido «relación de ningún tipo».

Hoy ha salido a la luz otro audio, que publica el medio digital Moncloa.com, del distendido almuerzo que tuvo lugar el 23 de octubre del año 2009 en el restaurante Rianxo de Madrid y en el que se sentaron alrededor de una mesa en un ambiente de confianza Dolores Delgado, José Villarejo, Baltasar Garzón, el comisario experto en terrorismo Enrique García Castaño y otros mandos policiales.

En medio de una conversación sobre la homosexualidad y después de que Villarejo expresara su fidelidad a Garzón tras el informe Veritas, la ministra de Justicia habla del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que define como «un maricón».

La conversación fue así, según reproduce Moncloa.com:

-José Villarejo: «Ése maricón que tienes al lado lo sabe, que yo sí que soy amigo incondicional como creo que intuyes. Lo que necesites, lo que haga falta».

-Baltasar Garzón: «En eso estamos…»

-Dolores Delgado: «¿Puedo contar lo de este?»

-Baltasar Garzón: Sí

-Dolores Delgado: Un maricón

-José Villarejo: ¿Quién es maricón?

-Dolores Delgado: Marlaska

La conversación que se escucha en la grabación, que saca hoy a la luz Moncloa.com, es distendida y Marlaska vuelve a aparecer en otro momento en la charla.

-Garzón, a Villarejo: «¡Eres un mal necesario!»

-Villarejo: «Muchas gracias, hombre»

-García Castaño: «Pero no tenía más que cruzar al otro lado de la acera y ya estaba mejorado»

-Villarejo: «Pobre de mí…»

-García Castaño: «No sé si me iría mejor con Marlaska»

-Delgado: «Porque te gusta y te pone…»

En otro momento de la conversación, Dolores Delgado expresa su predilección por los tribunales de hombres frente a los de mujeres. «Mira, yo te voy a decir una cosa, a mi que me den un tribunal de hombres, de tías no quiero. Y no me llevo mal con las tías, pero de tíos, sé perfectamente por dónde van. Y cada gesto, cada cosa… por dónde va la historia», se escucha decir a la ministra de Justicia.

El ministerio de Justicia ha ido cambiando su versión desde el lunes de la semana pasada, cuando se publicaron las primeras informaciones de que se investigaban las presuntas conexiones de la ministra de Justicia con Villarejo. La de ayer fue la cuarta.

El lunes 17 Dolores Delgado lo negó todo al decir que «nunca había tenido relación de ningún tipo». Una hora y medio después, matizó a los medios que no había tenido «ninguna relación profesional con ningún asunto que haya llevado Villarejo en la Audiencia Nacional». Y un día después, Justicia puntualizó en respuesta a nuevas informaciones: «Delgado no ha tenido ningún tipo de relación personal, profesional, oficial o no oficial con José Villarejo más allá de haber coincidido con él en compañía de otras personas en algún evento».

Delgado sugiere que puede ser un montaje

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha sugerido hoy, según informa Efe, que la grabación difundida de su comida con el excomisario José Villarejo puede ser un montaje y ha dejado claro que es amiga de Fernando Grande-Marlaska y que el «maricón» que se le escucha decir en ese audio no va referido a él.

Delgado ha protagonizado un desayuno informativo en Madrid tras la publicación de la segunda tanda de audios de ese almuerzo celebrado en 2009, en el que supuestamente se refiere con ese apelativo despectivo al entonces juez de la Audiencia Nacional y dice que ella prefiere «tribunales de tíos» a los de «tías».

La ministra, además de reiterar los argumentos que ayer esgrimió en un comunicado sobre su relación con Villarejo, ha asegurado que «por supuesto» cuenta con el respaldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del resto el Ejecutivo, representado en el desayuno por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Ha dicho ser víctima de «ataques execrables» y ha recordado, informa Efe, que no se ha difundido el audio entero de la comida, sino «trocitos solapados». «Las grabaciones se cortan, se pegan, se ponen y se quitan», ha advertido antes de prometer que llegará «al fondo del asunto».

En el caso del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que lo conoce desde 2004, que son amigos, que lo respeta en lo personal y lo profesional, que lo quiere y que está dolida «y mucho».

«El que me conozca, y entre ellos Marlaska, sabe que (el audio) no se refiere a él», ha añadido.

Podemos cree «poco edificante» el comentario

Podemos, el principal apoyo político del Gobierno de Pedro Sánchez, ya se ha pronunciado sobre esta nuevas revelaciones. El secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique, ha calificado, según informa Efe, de «poco edificante» el comentario de la ministra Dolores Delgado sobre su compañero de gabinete Fernando Grande Marlaska y ha dicho que «cuando un ministro hace algo incorrecto, poco ético o ilegal tiene que dimitir».

Echenique ha respondido así al ser preguntado en RNE por la información que publica hoy moncloa.com, según la cual Delgado, en un almuerzo con el excomisario José Villarejo, dijo que «Marlaska es maricón».