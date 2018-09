Asociaciones de jueces y fiscales se suman a las críticas al Gobierno por injerencias

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 25/09/2018 05:00 h

No es solo ya la oposición. Asociaciones de jueces y fiscales se sumaron ayer a las críticas por la injerencia que suponen las declaraciones de la vicepresidenta Carmen Calvo favorables a la concesión de la libertad condicional de los políticos presos si se prolonga o retrasa el juicio por el desafío secesionista. Unas declaraciones que para jueces y fiscales, según recoge Europa Press, son censurables y de una irresponsabilidad absoluta, porque no respetan la separación de poderes básica en un Estado de derecho. Solo Juezas y Jueces para la Democracia se desmarcó de las críticas del resto de las asociaciones. Según su portavoz, Ignacio González: «[Las palabras de Carmen Calvo] son una declaración política que no creo que interfiera en nada, ni creo que suponga una presión» para los tribunales que han de decidir sobre el proceso secesionista.

En cambio, para Raimundo Prado, presidente de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, «es de una irresponsabilidad absoluta y da la sensación de que la finalidad es presionar a los jueces, incumpliendo todas las reglas del Estado de derecho». Manuel Almenar, de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, reclama a los miembros del Gobierno, como a cualquier otro responsable político, que sean «extremadamente respetuosos» con la separación de poderes y la independencia judicial. Concepción Rodríguez, de Foro Judicial Independiente, destaca que son ya «varias manifestaciones» de miembros del Gobierno «muy censurables porque son una intromisión». En la misma línea crítica y de exigencia de mesura y responsabilidad en las declaraciones políticas se expresaron portavoces de las asociaciones de fiscales.

Desde la oposición política, se redoblaron las críticas del día anterior. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, cargó contra la «campaña de presión vergonzante» a los jueces por parte del Gobierno, a cuyos miembros, dijo, ya solo les falta portar «un lazo amarillo en la solapa», como los líderes independentistas, de los que el Ejecutivo de Pedro Sánchez es rehén, en palabras de García Egea.

Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas señaló: «Nos parece increíble que este Gobierno, por estar unos meses más en Moncloa, esté allanando el camino para un indulto, un premio inmerecido a los que han roto la democracia y la convivencia en Cataluña» y están «criminalizando a los catalanes constitucionalistas».