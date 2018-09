La jueza del caso Máster carga contra la Fiscalía por pedir el archivo de la causa de Casado

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Efe

24/09/2018 13:34 h

La jueza ha solicitado a la Fiscalía que se pronuncie sobre si cree que está realizando una instrucción prospectiva en la causa que investiga las irregularidades en los másteres del Instituto de Derecho Público de la URJC, es decir, si está haciendo una causa general más allá de la denuncia inicial.

Lo hace en una providencia dictada este lunes, después de que el pasado viernes la Fiscalía del Tribunal Supremo informara en contra de investigar al presidente del PP, Pablo Casado, tras manifestar que la apertura del procedimiento «sería meramente prospectiva».

Precisamente, el exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) Enrique Álvarez Conde sostiene su estrategia judicial en base a descalificar la instrucción por considerarla prospectiva, al afirmar que la jueza está investigando más allá de los hechos denunciados. Tanto es así que el principal implicado en esta causa ha recurrido la mayoría de las decisiones de la jueza (declaraciones de investigados, testigos, documentales, etc.) apoyándose a esta línea de defensa, que no persigue otra cosa que conseguir la nulidad de todo el procedimiento si se acepta su argumentación, sobre la cual se tiene que pronunciar también la Audiencia Provincial de Madrid.

Es por ello que «para el correcto entendimiento por parte de esta instructora», la magistrada Carmen Rodríguez Medel pide «expresamente» a la Fiscalía que informe sobre su «criterio en relación con las alegaciones realizadas durante la instrucción de la presente causa por Álvarez Conde sobre el carácter prospectivo y general de esta instrucción».

La jueza recuerda que la Fiscalía ha impugnando todos los recursos sobre esta cuestión planteados por Álvarez Conde, de manera que se ha opuesto a tildar de prospectiva la presente instrucción, utilizando entre sus argumentos jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Sin embargo, el teniente fiscal del alto tribunal, Luis Navajas, dictó un escrito sobre Casado que no solo supone un giro en la posición del Ministerio Público en este procedimiento, sino que puede condicionar el futuro del caso, cuando advierte que abrir una causa contra el líder del PP «sería meramente prospectiva».

De esta forma, la magistrada pide a la Fiscalía de Madrid si, tras el escrito del fiscal del Supremo, «se está ordenando un cambio de interpretación que tenga incidencia en la parte del procedimiento que pende ante este Juzgado de Instrucción».

«Resulta necesario pedir expresamente a la Fiscalía que ilustre a esta instructora sobre este particular, a efectos de dictar, en su caso, las resoluciones oportunas», señala la jueza que recuerda que en esta causa «se dan supuestos idénticos al que motivó elevar la exposición razonada de la pieza C, siendo el único elemento diferenciador el carácter aforado o no de los investigados», una cuestión que considera «irrelevante».

Ya el pasado viernes, tras hacerse público el informe del fiscal del Supremo, la jueza solicitó a la Fiscalía que se pronunciara sobre el archivo de la causa en relación a tres compañeras de promoción del máster que cursó el líder del PP y un compañero de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

La exsubdirectora dice que no era necesario defender el Trabajo Fin de Máster

Laura Nuño, la exsubdirectora del Instituto de Derecho Público en la Universidad Rey Juan Carlos, ha dicho ante la jueza que la normativa vigente el año que cursó su máster Cristina Cifuentes no obligaba a los alumnos a defender el trabajo final ante un tribunal, sino que se dejaba a criterio del docente.

Nuño ha declarado esta mañana como investigada durante apenas 20 minutos ante la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, dentro de la pieza en la que se investigan las supuestas irregularidades en el máster de la expresidenta madrileña en el curso 2011-2012.

Durante su declaración, a la que no ha asistido ningún representante de la Fiscalía, Nuño ha querido dejar claro que ella no era la número dos del Instituto ni de su director y principal imputado, Enrique Álvarez Conde.

Ha explicado que su actuación se ciñó a la evaluación de tres alumnos de la promoción de Cifuentes en sustitución de otra profesora, y ha dicho que únicamente uno de ellos defendió el Trabajo Fin de Máster (TFM) porque la normativa de entonces no lo exigía y el alumno podía aprobar con solo presentar dicho trabajo.