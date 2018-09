El Gobierno también tropieza en Cataluña

0

madrid / colpisa 23/09/2018 05:00 h

El Gobierno añadió otra cuenta al rosario de resbalones y consecutivas rectificaciones que han caracterizado sus primeras semanas de Gobierno. Su delegada en Cataluña, Teresa Cunillera, se mostró ayer partidaria de indultar a los líderes independentistas si son condenados por el Tribunal Supremo. Unas palabras que desataron un incendio inmediato que no sofocaron la rectificación de la propia delegada ni la de dos ministras que salieron a corregir el tiro. Para el líder del PP, todo está claro y es una nueva prueba de que Pedro Sánchez es rehén de los independentistas.

«Si se pide el indulto, yo soy partidaria», dijo Cunillera en una entrevista en Catalunya Radio. De nada sirvió que horas después la Delegación del Gobierno en Cataluña precisara en un comunicado que cualquier «especulación» sobre el desenlace del juicio en el Supremo a los 25 acusados en la causa del procés es «prematura» y pidió prudencia al lanzar «hipótesis» sobre la sentencia que pueda dictar la Sala Segunda del tribunal. Hacerlo, señaló la nota, «no ayuda a solventar los problemas actuales».

Cunillera, dirigente del PSC y veterana diputada en el Congreso, no es la primera entre los socialistas catalanes que aboga por el indulto. Ya lo hizo el líder del partido, Miquel Iceta, en la campaña para las elecciones del 21 de diciembre, y sus palabras recibieron una dura contestación desde todos los flancos. Es más, en el análisis poselectoral del PSC se atribuyó a ese comentario parte de la culpa de los pobres resultados obtenidos.

Dos ministras, la de Hacienda y la de Política Territorial, intentaron coser el roto de la delegada, y sin entrar en el fondo del asunto apuntaron que no procede plantear ahora medidas de gracias. María Jesús Montero señaló que «no cabe hablar» del asunto porque aún no se ha celebrado el juicio. Meritxell Batet pidió que no se anticipen «escenarios» que no se sabe «si se darán».

La situación de los dirigentes presos es un asunto que trae continuos quebraderos de cabeza al Gobierno de Sánchez. Él se ha cuidado de no dar su opinión las veces que ha sido preguntado, pero al menos tres de sus ministros, el de Asuntos Exteriores, el de Fomento y la de Política Territorial, han comentado que preferirían que no estuvieran encarcelados porque de esa forma se contribuiría a normalizar la situación política en Cataluña al restar argumentos a los secesionistas.

Las opiniones de Josep Borrell, José Luis Abalos y Batet son compartidas en privado por muchos socialistas, que consideran un castigo excesivo los meses de prisión preventiva que llevan acumulados. El encarcelamiento es además, a juicio de esos dirigentes socialistas, un elemento, casi el único, que actúa como argamasa entre Esquerra, PDECat y la CUP, enfrentados por casi todos los aspectos del proceso soberanista. Sin presos, el frente independentista se desmoronaría, argumentan.

Proposición de ley

Una visión que está en las antípodas de la del PP y Ciudadanos. «Muy grave», fue el diagnóstico del líder del PP. Pablo Casado anunció que su grupo parlamentario presentará mañana en el Congreso una proposición de ley para prohibir los indultos a los condenados por rebelión y sedición, dos de los delitos que se imputan a los procesados en la causa del procés.

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, se sumó al repudio a los indultos para los independentistas encausados. El comentario de la delegada del Gobierno no fue, a su entender, un desliz, fue una prueba del «sumun del pasteleo» que ha cocinado Sánchez con las fuerzas soberanistas.

Sánchez negociará con el presidente cubano una visita a la isla

El presidente del Gobierno inicia hoy en Canadá una gira por América del Norte que le llevará a Montreal, Nueva York y Los Ángeles. El eje de la visita es, en realidad, la Asamblea de la ONU, en la que intervendrá el próximo jueves. Otro plato fuerte en Nueva York será el encuentro previsto para el martes con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, con el que podría allanarse el camino a una visita del propio Sánchez o incluso de los reyes a la isla.

Desde hace 32 años ningún presidente español ha pisado La Habana. Lo hizo en 1986 Felipe González, al que Fidel Castro brindó una calurosa acogida. También viajó a Cuba José María Aznar, pero fue en el marco de la azarosa Cumbre Iberoamericana que se celebró en 1999 y no se considera una visita oficial. El exministro de Exteriores Alfonso Dastis estuvo en la capital cubana en febrero de este año para explorar las posibilidades de una visita de los reyes, pero concluyó que no se daban las condiciones.