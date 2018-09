TV3 calienta el aniversario del 1-O parodiando a la Guardia Civil en «Polònia»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

20/09/2018 19:56 h

El programa satírico de TV3 Polònia, conocido fuera de las fronteras de Cataluña por las polémicas intervenciones del humorista Toni Albà, ha comenzado a caldear el ambiente de cara al aniversario del referéndum ilegal del 1-O. Si en el pasado el espacio de humor puso en su diana al Rey Juan Carlos o a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, en esta ocasión la parodia se ha dirigido a la Guardia Civil para ridiculizar el refuerzo de efectivos policiales enviados a la comunidad, primero con motivo de la Diada, el pasado 11-S, y ahora cuando está a punto de cumplirse un año de la votación promovida por los independentistas.

En un sketch que simula el espacio de información meteorológica de la televisión catalana, un falso hombre del tiempo explica que se están produciendo migraciones desde la Meseta Central que están protagonizadas por una especie denominada picoletus ibéricus, de la que se muestran en pantalla dos ejemplares: dos agentes de la Guardia Civil con tricornio que agitan la capa a modo de alas. «Se trata de un ave más conocida como piolín que se caracteriza por su plumaje verde constitucional», explica el actor, mientras presenta las imágenes enviadas por una telespectadora de Arenys de Mar de dos ejemplares en un nido sobre el campanario de una iglesia. En la pantalla puede verse entonces a los dos agentes uniformados que graznan: «¡Arriba España! ¡Arriba España!».

En el mismo sketch, el presentador reproduce también el mensaje que reproduce por megafonía el Ayuntamiento de Vic, localidad gobernada por los independentistas donde cada día a las 20.00 horas instan a los vecinos a no desviarse del objetivo secesionista. Según la parodia de Polònia, lo que repite la grabación es: «Atención, España nos roba, España hizo que tus padres se divorciasen, España ha matado a Kennedy, puta España». «Ya ven que el mercado no es la única cosa medieval que hacen en Vic», comenta el presentador.

Homenaje a los independentistas

El programa de TV3 no ha ocultado su posición con respecto al proceso independentista y, entre otras actuaciones, llegó a suspender su emisión cuando la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decretó el ingreso en prisión del expresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y de siete exconsejeros del Govern. «Hoy no hay programa. No tenemos ganas de reír», fue la escueta explicación que ofreció Polònia a través de su cuenta de Twitter. A la semana siguiente, el programa hizo un cálido homenaje a los encarcelados.

El espacio de la televisión pública catalana tiene además entre sus colaboradores al humorista Jordi Albà, que se situó en el centro de la polémica cuando el pasado diciembre llamó «mala puta» a Inés Arrimadas en un poema que publicó. En su día también llamó «burbujita bailarina» al socialista Miquel Iceta y fue imputado también por varios tuits presuntamente injuriosos contra la jueza Lamela.