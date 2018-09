Un trabajador de Laxe en el accidente del Ritz: «Me salvé porque fui a tomar una pastilla»

0

Redacción / La Voz 19/09/2018 05:00 h

José Manuel Pérez Mouzo lleva tres meses en las obras de remodelación del hotel Ritz. Se dedica a la instalación del sistema de climatización. Vecino de Laxe, dio su versión de lo sucedido: «Serían las cinco menos diez de la tarde. Yo estaba en la cuarta planta y en un momento dado me fui a tomar una pastilla porque me dolía la cabeza. En ese instante, y a unos cinco metros de donde me encontraba, se oyó un enorme y prolongado estruendo. Pensé que era el gruista o cualquier incidencia en la obra».

Nada más lejos de la realidad. «Vi como los andamios del patio interior se desplomaban por efecto dominó. Varios trabajadores cayeron al vacío, entre ellos un nigeriano que falleció y otro trabajador, que se encuentra muy grave, con la cabeza abierta».

Por suerte, José Manuel Pérez puede contarlo: «Me salvé de casualidad, simplemente no estaba en el lugar, pero el derrumbe me pudo coger perfectamente. En ese momento podían estar trabajando tranquilamente unas 150 personas». Y añadió: «Salimos como pudimos. Estaba todo cubierto de polvo y no se veía nada. Nos colocamos prendas de ropa en la cara para poder respirar hasta salir a la calle. Todo se perdió, desde la sexta planta hasta el menos uno».